Emma Marrone ritrova l’amore: ‘Chi’ svela l’identità del nuovo fidanzato

Emma Marrone ha ritrovato l’amore: il settimanale ‘Chi’ svela l’identità del nuovo fidanzato. Lo scoop

Emma Marrone ha una nuova fiamma. Questo è quel che sostiene Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da domani mercoledì 21 agosto. Dal suo profilo Instagram, il magazine ha fatto trapelare lo scoop anticipatamente, spifferando che la cantante salentina, in questa rovente estate, ha finalmente ricominciato a respirare aria di passione. Il fortunato è Nikolai Danielsen, un aitante e intrigante modello norvegese, alto 189 cm, e dai capelli e gli occhi castani

Chi è Nikolai Danielsen, il modello norvegese con cui Emma ha ritrovato il sorriso

“Chi” ha svelato che in questa afosa estate sono sbocciati tre amori vip. L’ex Miss Italia Eleonora Pedron si sarebbe legata all’attore Fabio Troiano, con cui avrebbe passato una vacanza a Pantelleria. Marco Borriello avrebbe messo ‘la testa a posto’ a Ibiza con la sua nuova fiamma, la modella e imprenditrice brasiliana Sofia Resing. E infine “Emma Marrone, ritrova il sorriso accanto al modello norvegese Nikolai Danielsen”. Lo scandinavo, nato su una piccola isola della Norvegia, ha un passato da boxeur, ma la scomparsa prematura del suo allenatore lo ha portato ancora giovane a lasciare lo sport. Ma, come si suol dire in questi casi, chiusa una porta si è aperto un portone.

Nikolai, dopo la boxe sono arrivate le passerelle: l’ascesa nel mondo della moda

Nikolai, per il suo avvenente aspetto fisico, è stato notato dalle case di moda e ha intrapreso la carriera da modello. Negli anni ha posato e camminato in passerella per marchi noti a livello globale come Mert & Marcus, Dolce & Gabbana, Todd Snyder, finendo sulle più importanti riviste del settore del fashion. Nonostante il suo lavoro lo porti in giro per il mondo, è molto attaccato alla sua famiglia, in particolar modo a sua madre. Che dire, complimenti a Emma e viva l’amore.