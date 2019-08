Emma Marrone, importanti novità dopo le vacanze: una sorpresa-bomba!

By

Ultime notizie su Emma Marrone: nuove collaborazioni e un disco in arrivo?

Emma Marrone si è concessa un’altra pausa dal lavoro. Un’estate piuttosto movimentante, per la cantante di Amami. Si è fermata poche volte e, quando ne ha avuto occasione, ha passato del tempo con la sua famiglia. Ci sono state delle novità importanti in questi ultimi giorni: Emma Marrone ha registrato un nuovo pezzo scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, due cantautori di spessore. Ma quando ascolteremo questa canzone? Solo una volta che termineranno le vacanze di Emma. Forse a settembre. C’è tutto un progetto dietro, come ha fatto intendere la cantante con l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram.

Emma Marrone news, il post che annuncia grandi novità

L’abbiamo vista insieme a Vasco Rossi, ma anche con Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso: pare proprio che nel futuro della Marrone ci siano collaborazioni importanti. Ecco cos’ha scritto poche ore fa la cantante: “Sono ufficialmente in vacanza. E muta come un pesce fino al 13 agosto. Poi vi sbomballo di novità”. Duetti all’orizzonte e un nuovo disco? Emma saprà sicuramente sorprendere tutti i suoi fan. E chissà se la rivedremo di nuovo ad Amici di Maria De Filippi: nessuno dimentica quando portava avanti la squadra Bianca nei panni di coach!

Emma Marrone ritorna a Roma: prendono il via le sue vacanze!

Ultimamente Vasco Rossi ha pubblicato un messaggio inaspettato proprio su Emma Marrone: “Abbiamo scritto un pezzo con Gaetano Curreri per Emma Marrone. La sta cantando proprio in questi giorni nel mio studio di Los Angeles!”. Proprio grazie a lui, abbiamo scoperto della loro preziosa collaborazione. Lasciato Los Angeles, Emma è ritornata nella capitale: “Dopo dodici ore di volo, non te lo fai un giro sul pullman? Che caldo a Roma!”.