Emma Marrone, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso: cosa fanno insieme?

Emma Marrone con Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso a Los Angeles: “C’è una nuova band in città”

Emma Marrone, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso tutti insieme appassionatamente. I tre big della musica italiana si sono riuniti a Los Angeles, dove Ferro vive da qualche anno e dove Emma si trova per motivi di lavoro. Tommaso Paradiso, invece, si troverebbe in California per un vacanza prima di tornare a lavoro in Italia per il grande concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma. La foto, postata su Instagram da Tiziano e condivisa anche dalla Marrone, fa presagire una possibile collaborazione fra i tre. Infatti Tiziano Ferro nella descrizione al post usa l’hashtag “Accetto miracoli” che sarà il titolo del suo nuovo progetto discografico, in uscita il prossimo novembre. In questo momento anche Emma Marrone è impegnata nella registrazione di nuove canzoni, quindi ci sono tutti gli indizi per una reale possibilità che i tre artisti stiano preparando qualcosa insieme.

Tiziano Ferro posta una foto con Emma Marrone e Tommaso Paradiso: collaborazione in arrivo?

Non è la prima volta che Tiziano Ferro ed Emma Marrone si incontrano nella “Città degli Angeli”. Già lo scorso aprile, infatti, avevano postato qualche foto insieme (anche con Elisabetta Canalis) e già in quell’occasione si era parlato di un probabile duetto tra i due amati cantanti. Adesso al duo si aggiunge anche Tommaso Paradiso, e Ferro sotto lo scatto social scrive: “C’è una nuova band in città”. Un messaggio di certo ironico che però fa pensare e presagire che i tre stiano lavorando ad un brano insieme che potrebbe essere contenuto nel nuovo disco di Tiziano o in quello di Emma, che nel 2020 festeggerà i suoi primi 10 anni di carriera. Al momento sono solo indizi, ma i fan già ci credono.

Emma Marrone, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso: lo scatto diventa virale

La foto dell’inedito trio formato da Ferro, Marrone e Paradiso e postato dal cantante di Buona (cattiva) sorte è diventato immediatamente cliccatissimo guadagnando in poche ore più di 100like, che si vanno a sommare ai quasi 80mila ottenuti dal repost di Emma. Tanti i messaggi entusiasti dei fan dei tre artisti che cominciano a credere alla possibilità di un duetto, ma non escludono nemmeno la possibilità di un pezzo cantato in tre.