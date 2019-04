Emma Marrone e Tiziano Ferro insieme: duetto in vista? Fan in delirio

Emma Marrone e Tiziano Ferro si incontrano negli USA: la foto manda in delirio i fan

Emma Marrone e Tiziano Ferro sono tra i cantanti più amati e seguiti dal pubblico italiano. Con i loro concerti hanno riempito gli stadi e i palazzetti e, con la loro musica, hanno raggiunto fan sparsi in tutto il mondo. Per questo motivo, stamattina, la foto che si sono scattati insieme (e che entrambi hanno condiviso sui propri profili Instagram), ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like. I commenti più frequenti lasciati sotto l’immagine? Basta dare una rapida occhiata all’ultimo post per vedere che fanno tutti riferimento ad un loro duetto insieme. Sono stati tantissimi i fan che, vedendoli insieme, hanno domandato (e sperato) che questo incontro portasse a qualcosa di concreto anche a livello professionale.

Emma Marrone e Tiziano Ferro insieme: duetto in vista? I due cantanti si incontrano ed accendono le speranze dei fan

Noi, per il momento, non sappiamo per quale motivo Emma Marrone e Tiziano Ferro si siano incontrati. La cantante salentina, per ora, si trova a Los Angeles, città dove attualmente vive Ferro. È possibile dunque che i due, trovandosi nello stesso posto, abbiamo semplicemente deciso di vedersi e di passare qualche ora insieme (come dei cari e semplici amici). Quando due artisti si incontrano e si confrontano, però, grandi idee e progetti possono venire fuori. Certo non possiamo dire con certezza se sia questo il caso. I fan di Emma e quelli di Tiziano Ferro, tuttavia, hanno già iniziato a fantasticare.

Emma Marrone prossimo giudice di X Factor? Le ultime indiscrezioni sullo show

Emma Marrone, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe presto sbarcare a Sky. La cantante, stando a quanto pubblicato dal settimanale Chi, pare sia stata contattata dai produttori di X Factor per prendere parte alla nuova edizione dello show come giudice. Sia chiaro, queste, per il momento, rimangono solo delle voci. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito.