Eleonora Pedron e Fabio Troiano stanno insieme: le foto su Chi

Eleonora Pedron, è ufficiale: il nuovo fidanzato è l’attore Fabio Troiano

Ora è ufficiale: Eleonora Pedron e Fabio Troiano stanno insieme. Dopo i gossip delle ultime settimane sono finalmente spuntate le foto della nuova coppia del mondo dello spettacolo. A pubblicarle il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 21 agosto. Come potete vedere più in basso, l’ex Miss Italia si è concessa una vacanza di passione con il nuovo compagno. I due si sono tenuti lontano dalle frequentate Ibiza e Formentera e sono rimasti in Italia, sull’isola di Pantelleria. Tra baci e abbracci, Eleonora e Fabio sembrano davvero molto complici e affiatati. La storia va avanti da qualche mese ma per il momento entrambi preferiscono non pubblicizzarla troppo sui social network o con la stampa.

Fabio Troiano: addio a Anny per Eleonora Pedron?

Secondo quanto trapelato qualche settimana fa, Fabio Troiano avrebbe addirittura chiuso una storia importante durata 6 anni, quella con Anny, per amore di Eleonora Pedron. La passione con la modella avrebbe dunque preso il sopravvento e spinto l’interprete di tante fiction e film a cambiare completamente vita. Per ora, però, né Eleonora né Fabio vogliono parlare troppo di questo nuovo rapporto, nato in maniera del tutto casuale.

Eleonora Pedron: nessun ritorno di fiamma con Max Biaggi

Di recente Eleonora Pedron ha smentito un presunto ritorno di fiamma con l’ex compagno Max Biaggi. I due mantengono un rapporto di stima e affetto per il bene dei loro figli: Ines Angelica, 10 anni, e Leon Alexandre, 9.