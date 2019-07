Eleonora Pedron: passione segreta con l’attore Fabio Traiano?

By

Eleonora Pedron e Fabio Traiano stanno insieme? Il gossip

Nuovo amore per Eleonora Pedron. O almeno così pare leggendo le ultime Chicche di Gossip del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 31 luglio. Stando a quello che fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini l’ex Miss Italia starebbe vivendo una passione segreta con l’attore Fabio Traiano. I due starebbero vivendo questa liaison nel massimo riserbo: nessuna foto o video sui social network, dove entrambi sono molto attivi. La modella e l’interprete di tante fiction e film sarebbero inseparabili e per amore di Eleonora Fabio avrebbe lasciato pure la fidanzata storica Anny dopo una relazione importante durata sei anni.

Fabio Traiano avrebbe lasciato la fidanzata per Eleonora

“Come mai Eleonora Pedron nell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso? Accanto alla showgirl è apparsa una figura speciale: l’attore Fabio Troiano. I due non si fotografano sui social insieme, custodiscono gelosamente il loro rapporto e sono inseparabili. E inoltre Troiano ha lasciato da poco la fidanzata storica Anny, dopo sei anni di relazione”, si legge sul magazine edito da Mondadori.

Eleonora Pedron: nessun ritorno di fiamma con Max Biaggi

Di recente Eleonora Pedron ha smentito un presunto ritorno di fiamma con l’ex compagno Max Biaggi. I due mantengono un rapporto di stima e affetto per il bene dei loro figli: Ines Angelica, 10 anni, e Leon Alexandre, 9.