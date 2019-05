Eleonora Pedron su Max Biaggi: “La vita porta e riporta”. Ex vicini

Eleonora Pedron su Max Biaggi: “La vita porta e riporta”. Gli ex vicini, i fan: “Lei è la tua metà”. Il gesto della showgirl durante la Prima Comunione della loro figlia, il giorno dopo il grave lutto che ha colpito il pilota

Periodo delicato per Max Biaggi che sta affrontando il lutto per la morte del padre Pietro. Il dolore è tanto, ma ci sono i figli ed è importante essergli vicini e non fargli mancare un sorriso, soprattutto in queste ore in cui Ines Angelica (nata il 22 settembre 2009) sta ricevendo la PrimaComunione a Monaco. Presente alla cerimonia anche la mamma Eleonora Pedron, che da Max ha avuto anche un altro figlio, Leon Alexander (nato il 16 dicembre 2010). E proprio la showgirl, in queste ore, ha scritto un dolce messaggio menzionando lo storico ex e facendo emozionare i fan che continuano a sperare in un ritorno di fiamma.

Il gesto di Eleonora Pedron per Max Biaggi: i fan apprezzano e sognano il ritorno in love

“La vita porta e riporta”, ha scritto su Instagram Eleonora Pedron, facendo comparire un cuoricino accanto al nome dell’ex Max Biaggi. Il commento è giunto come didascalia a una foto in cui l’ex pilota stringe la mano, presumibilmente, di uno dei figli. Il gesto della Miss Italia 2002, che oggi è single (la love story con Nicolò De Divitiis si è conclusa), ha fatto breccia tra i fan che subito hanno ipotizzato una ri-unione. Alcuni commenti a caldo: “Ma sono ritornati insieme?”, “Lei è la tua metà”, “La vita porta e riporta, spero vi riporti insieme. Eravate una bella famiglia”, “L’unica donna per te”, “La famiglia vince sempre”.

Max Biaggi ricorda il padre: “Manchi solo tu”

Fan a parte, Max Biaggi ha voluto ricordare il papà da poco scomparso anche in queste ore. In una Stories Instagram ha scritto “Manchi solo tu Pa” e in un post, con al fianco il figlio Leon, ha detto: “Io e Te che forza che mi dai! Aspettiamo Ines per la Comunione“. Anche in questo caso i fan hanno apprezzato la forza di volontà del loro beniamino, che, nonostante stia vivendo un grave lutto (qui sotto le sue parole sulla scomparsa della figura paterna), riesce comunque a riservare sorrisi per il bene dei figli.