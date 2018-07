Eleonora Pedron: “Dopo Max Biaggi con Nicolò sono felice”

Eleonora Pedron rompe il silenzio e ufficializza la storia d’amore con l’inviato delle Iene: la rottura con Max Biaggi e l’incontro con Nicolò De Devitiis

Dopo la fine della lunga relazione con Max Biaggi, Eleonora Pedron sembrerebbe aver ritrovato il sorriso con l’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis. Ad ufficializzare la notizia è stata la showgirl in persona tramite un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Eleonora infatti, che fino ad ora si era limitata ad un “no comment” sulla questione, adesso è uscita allo scoperto e, per la prima volta, ha parlato del sentimento che oggi la lega al suo nuovo fidanzato. In seguito alla rottura Max Biaggi, ha spiegato lei, è stato difficile ritornare a credere nell’amore ma adesso, con Nicolò, si ritiene una donna felice.

Eleonora Pedron: “L’amore dopo la rottura con Max Biaggi non aveva più bussato alla mia porta”

Al giornale di Alfonso Signorini Eleonora Pedron nella sua ultima intervista ha dichiarato: “L’amore, dopo la rottura con Max, non aveva più bussato alla mia porta. Ho avuto una relazione, ma non ha funzionato, e visto come era andata ho deciso di starmene da sola per un po’. Poi all’improvviso è arrivato Nicolò”. Con l’inviato delle Iene, quindi, è vero amore? “La parola amore mi fa paura” ha risposto la showgirl stuzzicata sull’argomento “La vita mi ha dato troppe batoste. Però, se ci guardate insieme, potete anche non chiedermi se sono felice… perché lo sono”.

Eleonora Pedron: i figli e il rapporto con Max Biaggi

Pur non essendo in cattivi rapporti con il suo ex, Eleonora Pedron non ha mai nascosto il fatto di aver sofferto molto l’assenza di Max Biaggi quando stava con lui. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, aveva dichiarato: i figli? “I bambini si sono abituati all’assenza del padre e forse questo li ha anche agevolati nella nostra separazione perché non vivevano la classica famiglia tradizionale dove il papà la sera c’è sempre […] Max è sempre stato molto impegnato e io sono stata bene o male, mio malgrado, il loro punto di riferimento più importante “.