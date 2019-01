Ascolti tv lunedì 7 gennaio, La Compagnia del Cigno affonda il Titanic di Canale 5

By

La nuova serie con Alessio Boni e Anna Valle ha debuttato ieri su Rai1

Gli ascolti dei programmi in onda ieri, lunedì 7 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con il debutto della nuova e attesa serie di Ivan Cotroneo: La Compagnia del Cigno. La prima puntata della nuova serie con Alessio Boni, Anna Valle, Francesca Cavallin e Alessandro Roja ha tenuto davanti al teleschermo 5.840.000 spettatori con uno share del 24%. Su Canale 5 era invece in programma Titanic. La prima parte della celebre pellicola interpretata da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet ha registrato 2.574.000 spettatori con l’11.9% di share. Dopo 20 anni, il film diretto da James Cameron continua ad affascinare il pubblico con la struggente storia d’amore tra Jack e Rose ma non riesce ad aggiudicarsi la vittoria nella sfida agli ascolti. Tornando alle reti Rai, su Rai2 il film Paradise Beach con Blake Lively è stato visto da 1.675.000 spettatori (6.4%). Infine su Rai3 la nuova puntata di Presa Diretta ha interessato 1.279.000 spettatori, pari al 5.8% di share.

Gli ascolti dei programmi in onda sulle reti Mediaset

Grande successo dunque per la prima puntata de La Compagnia del Cigno. La nuova serie tv con Alessio Boni e Anna Valle ha conquistato il favore del pubblico e stasera si prepara a replicare il successo di ieri. Questa sera, martedì 8 gennaio 2019, l’appuntamento è infatti con la seconda puntata della fiction in onda sempre su Rai1 a partire dalle 21:25. Nei nuovi episodi, Il primo concerto e La scelta di Barbara, ritroveremo i ragazzi del conservatorio alle prese con un nuovo maestro e problemi personali. Tornando ai dati Auditel di ieri sera, su Italia 1 il film I babysitter ha tenuto davanti al piccolo schermo 1.215.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 l’appuntamento era invece con Quarta Repubblica che ha ottenuto il 6.9% di share con 1.429.000 spettatori.

Su La7 in onda la 14esima stagione di Grey’s Anatomy

Ecco infine i dati Auditel dei programmi in onda su La7, TV8 e Nove. Su La7 l’appuntamento con Grey’s Anatomy 14 ha interessato 605.000 spettatori, pari al 2.6% di share. Su TV8 il film Octopussy – Operazione Piovra è stato visto da 434.000 spettatori con l’1.9 % di share mentre sul Nove Wolverine- L’immortale ha registrato il 2% di share con 459.000 spettatori.