Anna Valle parla dei figli: “Regole e limiti devono esserci”

Anna Valle mamma: il rapporto dell’attrice coi figli Ginevra e Leonardo

Nonostante l’intenso lavoro da attrice, Anna Valle è una madre molto presente per i suoi figli. Ginevra e Leonardo hanno rispettivamente dieci e cinque anni e sono nati dal matrimonio dell’ex Miss Italia con il produttore e regista Ulisse Lendaro. Anna, insieme col marito, ha scelto di far crescere i bambini a Vicenza, in una realtà più piccola e conveniente per una famiglia. “In casa mia ci sono regole ed è doveroso che ci siano”, ha assicurato la Valle in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. La 43enne non è però così rigida come sembra. “Se la più grande, Ginevra, riesce a motivarmi il perché non vuole rispettarne una e mi convince, ne ridiscutiamo e ne fissiamo un’altra. Ma dei limiti ci vogliono”, ha spiegato l’interprete.

Anna Valle è una mamma pro regole e limiti per i ragazzi

“Accontentare un ragazzo che sta crescendo non gli insegna molto, deve capire che non c’è nulla che debba dare per scontato”, ha sottolineato Anna Valle. “Dimostrarmi quanto tu ci tenga a qualcosa fa sì che non ti dica no. Se mi fai vedere quanto sei disposto a sacrificarti, magari rinunciando ad alcune uscite per studiare di più, mi adopero per farti avere ciò che desideri. Se invece vedo che ti interessa relativamente, allora ti arriva un bel no secco. Non riesci a muovermi da lì”, ha aggiunto l’attrice siciliana. Oltre ai figli Ginevra e Leonardo, nell’ultimo periodo Anna è entrata in contatto con altri ragazzi. Più precisamente con gli interpreti della fiction La compagnia del cigno e poi con quelli del film L’età imperfetta, dove è stata diretta dal marito Ulisse.

Anna Valle: un progetto lavorativo con il marito Ulisse Lendaro

“Con mio marito abbiamo girato un film per Agiscuola, L’età imperfetta, una storia di due adolescenti. Ho avuto modo di presentare il lavoro ai ragazzi in istituti secondari e discutere con loro in dibattiti per proiezione. È stato bellissimo. Ho visto negli adolescenti un sacco di interesse e curiosità”, ha puntualizzato Anna Valle.