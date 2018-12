La compagnia del cigno su Rai 1: cast attori e numero puntate

La compagnia del cigno, quante puntate sono? Le curiosità sulla fiction di Rai 1

Curiosi di conoscere il cast di attori de La compagnia del cigno e scoprire il numero di puntate? La fiction sta per arrivare su Rai 1 e il pubblico non vuole farsi cogliere impreparato. Prima ancora che vada in onda la prima puntata, sono tanti infatti a voler sapere quante puntate sono. La compagnia del cigno comunque andrà in onda a partire da lunedì 7 gennaio 2019 e ci terrà compagnia per sei prime serate. Questo è dunque il numero delle puntate della fiction, che prevede però dodici episodi, ma non andrà in onda per altrettante settimane. Le prime due puntate infatti sono previste per il 7 e l’8 gennaio, sarà un debutto con doppio appuntamento settimanale. Ma adesso concentriamoci sul cast di attori e personaggi!

La compagnia del cigno cast, gli attori della fiction

Tra gli attori de La compagnia del cigno ci sono grandi nomi, seppure si tratti di una fiction dedicata ai giovani. Dalle anticipazioni sulla trama abbiamo appreso che la storia è ambientata infatti in un conservatorio, ricco di giovani talenti. I protagonisti saranno sette, come le note musicali, e intorno a loro ci saranno poi insegnanti e altre figure nell’ambito scolastico. Tra i grandi attori ritroveremo Alessio Boni, Anna Valle e Giovanna Mezzogiorno, ma ci sarà anche Michele Bravi. I giovani attori del cast invece sono artisti emergenti, per cui impareremo a conoscerli dopo la loro comparsa in questa fiction di Rai 1.

Cast La Compagnia del Cigno, tutti gli attori e i personaggi

Vediamo adesso l’elenco di attori e personaggi de La compagnia del cigno (a sinistra il nome dell’interprete, a destra quello del relativo personaggio):

Alessio Boni – Luca Marioni;

Anna Valle – Irene;

Michele Bravi – Giacomo;

Giovanna Mezzogiorno – Valeria;

Carlotta Natoli – Vittoria;

Alessandro Roja – Daniele;

Francesca Cavallin – Miriam;

Rocco Tanica – Sestrieri;

Marco Bocci – Ruggero Fiore;

Stefano Dionisi – Antonio Mercanti;

Francesco Liotti – Gigi Lamento;

Leonardo Mazzarotto – Matteo;

Fotinì Peluso – Barbara;

Emanuele Misuraca – Domenico;

Chiara Pia Aurora – Sofia;

Ario Sgroi – Robbo;

Francesco Tozzi – Rosario;

Hildegard De Stefano – Sara.

La compagnia del cigno su Rai 1, nel cast anche Mika

Ma nel cast della fiction La compagnia del cigno ci sarà anche un super ospite! Il cantante Mika si calerà nei panni di attore e proverà a stupire il pubblico. Ci riuscirà? Noi siamo fiduciosi! In attesa di vedere all’opera gli attori e di conoscere i personaggi, possiamo ancora dirvi che questa nuova serie TV è stata scritta da Ivan Cotroneo e prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction.