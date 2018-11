La Compagnia del Cigno con Alessio Boni e Anna Valle, trama e quando va in onda

La Compagnia del Cigno, la trama della nuova serie di Rai 1

La Compagnia del Cigno è il titolo della nuova fiction diretta da Ivan Cotroneo con Anna Valle e Alessio Boni. La nuova serie andrà in onda prossimamente su Rai Uno. La fiction prevede 12 episodi ambientati all’interno del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Protagonisti de La Compagnia del Cigno saranno sette adolescenti, tutti musicisti di talento alle prese con i problemi tipici della loro età e con il severo direttore d’orchestra Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni. La serie racconterà le vicende di Matteo (Leonardo Mazzarotto), sedicenne scampato al terremoto di Amatrice che arriva a Milano per studiare violino, Sara (Hildegard De Stefano), una violinista ipovedente, Rosario (Francesco Tozzi), giovane percussionista con una madre tossicodipendente e Barbara (Fotinì Peluso), pianista di grande talento e poi ancora Yuri, Robbo e Sofia.

Un cast di giovani talenti per la nuova fiction di Rai1

La fiction racconta dunque le storie di sette giovani accomunati dalla grande passione per la musica. Ad interpretare i ragazzi de La Compagnia del Cigno sono tutti musicisti veri, selezionati dopo un lungo lavoro di casting nelle migliori scuole di musica in Italia. Ad affiancare i giovani attori un cast di grandi nomi come Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Claudia Potenza, Angela Baraldi e Dino Abbrescia. La fiction vedrà inoltre la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno, Rocco Tanica e Marco Bocci.

La Compagnia del Cigno in onda prossimamente su Rai1

Le riprese delle 6 puntate della nuova fiction, suddivise in 12 episodi complessivi, si sono svolte a Milano tra febbraio e giugno per la durata di circa venti settimane. Al momento non c’è ancora una data per il debutto della serie. Certo è che La Compagnia del Cigno andrà in onda in prima serata su Rai1 presumibilmente all’inizio del 2019.