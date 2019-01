La compagnia del cigno, anticipazioni seconda puntata 8 gennaio: Marioni nei guai

Anticipazioni seconda puntata La compagnia del cigno: cosa succederà martedì 8 gennaio

La compagnia del cigno andrà in onda anche martedì 8 gennaio e le anticipazioni sulla seconda puntata non mancano di certo. L’esordio della serie TV con protagonisti Alessio Boni, Rocco Tanica e Anna Valle avverrà infatti con un doppio appuntamento settimanale. Il numero di puntate totali è sei e vi terremo naturalmente aggiornati sulla programmazione e sugli appuntamenti. Ma adesso passiamo direttamente alle anticipazioni de La compagnia del cigno per la puntata dell’8 gennaio. Andranno in onda i due episodi Il primo concerto e La scelta di Barbara. Nell’episodio Il primo concerto della seconda puntata de La compagnia del cigno i ragazzi conosceranno il nuovo direttore d’orchestra. Marioni chiederà a tutti di concentrarsi sugli studi per fare colpo sul nuovo maestro, anche a costo di rinunciare alla scuola.

La compagnia del cigno seconda puntata, le anticipazioni di martedì 8 gennaio

Barbara e Domenico, Sara e Matteo lavoreranno a delle esibizioni di coppia. Barbara sarà in difficoltà e non riuscirà a dire a sua mamma che non riesce più a coinciliare gli impegni scolastici con quelli del conservatorio della Compagnia. La ragazza inizierà a raccontare una serie di bugie per cavarsela, ma non riuscirà a gestire la pressione e sbaglierà l’esecuzione, così Marioni deciderà di cacciarla dall’orchestra. Matteo inizierà ad andare da una psicologa, mentre fuori dal conservatorio si presenterà Giacomo. Marioni proverà a calmare il ragazzo, ma verrà interrotto dal padre che lo accuserà di essere la causa dell’esaurimento di suo figlio. L’uomo chiederà una diffida per Marioni e questo lo riavvicinerà a Irene. Cosa succederà nel secondo episodio, La scelta di Barbara? Quest’ultima non riuscirà a dire a sua mamma di essere stata estromessa dalla Compagnia e si sentirà sempre più sola.

Anticipazioni La compagnia del cigno seconda puntata: Irene e Luca si riavvicinano, ma…

Matteo e gli altri cercheranno di aiutarla, ma lei si rifiuterà perché sente di non essere compresa. Alla fine riuscirà a confidarsi con sua mamma e durante il concerto Domenico si accorgerà di tenere molto a lei. Antonia, la madre di Rosario, contatterà i genitori affidatari del ragazzo per poterlo vedere. Matteo cercherà di saltare le sedute dalla psicologa. Finalmente arriverà il maestro Fiore e inizialmente i ragazzi saranno entusiasti del loro nuovo direttore, ma presto rimpiangeranno i modi di fare severi di Marioni. Concludiamo le anticipazioni sulla seconda puntata de La compagnia del cigno scoprendo che Irene e Luca, interpretati da Alessio Boni e Anna Valle, si riavvicineranno ma qualcosa andrà di nuovo storto…