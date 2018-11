Ascolti tv lunedì 26 novembre, Nero a metà al 23.5% vince sul GF Vip

Nero a metà vince la sfida agli ascolti di ieri con oltre 5 milioni di spettatori

Grandi ascolti per Nero a metà nella prima serata di ieri, lunedì 26 novembre. La nuova fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz ha conquistato ancora una volta il pubblico. La serie in onda su Rai1 è stata scelta da 5.433.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 è stato visto invece da 3.567.000 spettatori pari al 20.8% di share. Il programma condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini non è riuscito a migliorare gli ascolti rispetto alla scorsa settimana. Su Italia 1 il film Brick Mansions è stato visto da 1.094.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 682.000 spettatori con il 3.8% di share.

Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz conquistano il pubblico

L’inedita coppia di poliziotti formata da Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz protagonista di Nero a metà convince il pubblico italiano. La seconda puntata della serie targata Rai1 ha monopolizzato gli ascolti. Continuano invece a deludere i risultati Auditel relativi al Grande Fratello Vip 3. La tredicesima puntata del reality targato Mediaset ha visto le eliminazioni di Giulia Provvedi dopo la prima di Martina Hamdy. Su Rai2 La tragedia di un uomo ridicolo ha interessato 633.000 spettatori pari al 2.7% di share mentre su Rai3 la nuova puntata di Report ha tenuto davanti al teleschermo 1.769.000 spettatori pari al 7.3%.

Gli ascolti degli altri programmi in prima serata

Ecco infine gli ascolti degli altri programmi in onda in prima serata ieri, lunedì 26 novembre. Su La7 è andato in onda Piccola Buddha, il film di Bernardo Bertolucci. La pellicola del regista scomparso ieri ha fatto registrare 577.000 spettatori con uno share del 2.7%. Infine su Tv8 il film Agente 007 – La spia che mi amava è stato visto da 345.000 spettatori con l’1.5% mentre sul Nove C’è Posto per 30? ha realizzato 222.000 spettatori con uno share dello 0.9%.