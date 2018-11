Miguel Gobbo Diaz, l’attore di Malik in Nero a metà: origini e carriera

Chi è l’attore che interpreta Malik in Nero a metà con Claudio Amendola? Miguel Gobbo Diaz

Prima grande occasione lavorativa per Miguel Gobbo Diaz. L’attore – 29 anni – indossa i panni di Malik nella fiction di Rai Uno Nero a metà. Diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, Miguel ha avuto fino ad oggi solo piccole parti al cinema e in tv. Accanto a Claudio Amendola ha finalmente la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico. La serie tv si è dimostrata subito un grande successo, basti pensare che la prima puntata è stata seguita da più di sei milioni e mezzo di telespettatori. Miguel ha origini sud americane, ma vive da quando era bambino in Italia. La madre è domenicana e ha sposato un italiano, per la precisione un vicentino, che ha adottato e cresciuto l’attore. “Mi ha dato il suo cognome. Ho vissuto dall’età di tre anni a Vicenza. All’epoca, all’asilo, ero l’unico bimbo di colore”, ha confidato Gobbo Diaz al settimanale Vero Tv.

Miguel Gobbo Diaz vita privata: l’attore è single

Miguel Gobbo Diaz è attualmente single anche se in passato è stato fidanzato per quattro anni con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Per un periodo ha vissuto a Londra, per migliorare il suo inglese. La proposta di lavorare a Nero a metà è arrivata proprio mentre si trovava in Gran Bretagna. “Lì, per mantenermi ho lavorato in un cinema di lusso in cui facevo un po’ di tutto, dal barman alla maschera, dall’aiuto cuoco al cassiere. Tutti i miei colleghi sapevano che sono un attore ed erano come me in fervente attesa di quella risposta. Quando il mio agente mi ha comunicato per telefono che ero stato scelto per il ruolo di Malik, c’è stata un’esplosione di gioia”, ha raccontato Miguel.

Il rapporto tra Miguel Gobbo Diaz e Claudio Amendola

Miguel Gobbo Diaz ha lavorato con un mostro sacro del cinema e della tv qual è Claudio Amendola. E all’inizio come dichiarato dallo stesso interprete di Malik un po’ di timore c’è stato. Ma in sei mesi di riprese i due sono diventati amici e Amendola ha fatto il possibile per incoraggiare il giovane collega. “A fine lavorazione mi ha mandato un bellissimo messaggio che non dimenticherò e gli sono profondamente grato”, ha ammesso Miguel, che grazie alla fiction Nero a metà ha instaurato pure un bel legame con Rosa Diletta Rossi, che presta il volto ad Alba.