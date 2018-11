Nero a metà con Claudio Amendola: cast e numero puntate

Nero a metà: quando andrà in onda la nuova fiction di Rai Uno?

Nei primi mesi della nuova programmazione Rai abbiamo visto molte seconde stagioni. A parte Una vita promessa, che ha visto protagonista l’attrice Luisa Ranieri, abbiamo visto il seguito di molte serie televisive di successo. A breve arriverà una novità, si tratta della ficiton Nero a metà, con Claudio Amendola, che da lunedì 19 novembre andrà in onda in prima serata su Rai Uno. Nero a metà prenderà il posto de I bastardi di Pizzofalcone 2 e andrà in onda per sei puntate. Un nuovo poliziesco ambientato a Roma e un nuovo ispettore per la Rai. L’ispettore Carlo Guerrieri è il protagonista della serie, interpretato da Claudio Amendola. A vestire i panni della protagonista femminile ci sarà Rosa Diletta Rossi, che sarà Alba, giovane medico legale, figlia dell’ispettore.

Nero a metà: anticipazioni della serie

Nero a metà ha tutte le caratteristiche per essere una serie televisiva avvincente. Casi da risolvere, un nuovo ispettore che è pronto ad entrare nelle case degli italiani insieme alla figlia Alba. I due protagonisti collaborano, lei è una giovane medico legale pronta a cercare di aiutare la Polizia nelle indagini, per risolvere complicati casi di omicidio. A complicare il rapporto tra padre e figlia sarà il poliziotto Malik Soprani, collega originario della Costa D’Avorio di Carlo Guerrieri. Giorno dopo giorno, Alba si accorgerà di provare un sentimento che va oltre il rapporto di lavoro con il giovane collega del padre. Gurrieri accetterà la relazione della figlia con Malik? Un amore che romperà l’equilibrio famigliare dei protagonisti.

Nero a metà: il nuovo poliziesco di Rai Uno

Per sapere cosa succederà nella nuova serie televisiva non ci resta che aspettare qualche giorno. La prima delle sei puntate di Nero a metà andrà in onda lunedì 19 novembre. Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi, rispettivamente Carlo e Alba Guerrieri nella fiction, vi aspettano in prima serata su Rai Uno.