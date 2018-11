Rosa Diletta Rossi, l’attrice di Alba in Nero a metà: ecco dove l’abbiamo già vista

Chi è l’attrice che interpreta la figlia di Claudio Amendola in Nero a metà? Rosa Diletta Rossi

Rosa Diletta Rossi presta il volto ad Alba, la figlia di Claudio Amendola nella nuova fiction di Rai Uno Nero a metà. Ma la giovane attrice non è nuova al piccolo schermo: chi segue assiduamente le serie di casa nostra l’avrà già intravista da qualche parte. Ma dove di preciso? La Rossi – 30 anni e con in tasca un diploma di recitazione – non è nuova al piccolo schermo. Negli ultimi anni, dopo tanto teatro e cinema, si è dedicata maggiormente alla televisione, fino ad arrivare ad ottenere un ruolo di primo piano accanto ad Amendola, con il quale ha instaurato un ottimo feeling.

In quale fiction ha recitato Rosa Diletta Rossi

Prima di Nero a metà Rosa Diletta Rossi ha recitato in Don Matteo 8 come guest star del ventunesimo episodio. Successivamente è apparsa, sempre per un episodio, in Squadra Antimafia: era una donna delle pulizie sequestrata da Rosy Abate per effettuare uno scambio di persona all’interno dell’aeroporto. Nel 2011 ha avuto un ruolo più importante in Che Dio ci aiuti: ha indossato i panni di Claudia, una ragazza del convento di Suor Angela. Poi sono arrivati Il Restauratore e due fiction con Anna Valle: Sorelle e Questo nostro amore 80.

Rosa Diletta Rossi protagonista di Suburra 2

Quella di Nero a metà è dunque la prima fiction da protagonista per Rosa Diletta Rossi, che ha lavorato con piacere con Claudio Amendola e tutto il cast. Intanto Rosa si prepara ad un altro impegno importante: in questi mesi è sul set di Suburra 2, popolare serie Netflix dove recita accanto ad Alessandro Borghi e Claudia Gerini.