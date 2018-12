Ascolti tv lunedì 10 dicembre, Nero a Metà vince contro la finale del GF Vip 3

La serie con Claudio Amendola campione di ascolti ieri in tv

Continua inarrestabile il successo di Nero a Metà. Nella serata di ieri, lunedì 10 dicembre 2018, la fiction di Rai1 ha infatti ancora una volta avuto la meglio sulla concorrenza nella sfida agli ascolti. La serie con protagonista Claudio Amendola ha infatti conquistato 5.226.000 spettatori. La fiction ha registrato uno share pari al 22.7%. Dunque il Grande Fratello Vip 3 chiude con una sconfitta. La finale del reality in onda su Canale 5 ha raccolto davanti al video 3.446.000 spettatori. Lo show condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini ha ottenuto uno share del 21.9% dalle 21.43 all’1.35. Tornando alle reti Rai vediamo che su Rai2 l’appuntamento con la serie Criminal Minds ha interessato 958.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre su Rai3 la nuova puntata di Report ha registrato 1.866.000 spettatori pari al 7.8%.

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 3

La finale del Grande Fratello Vip 3 non ha riservato grandi sorprese. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Walter Nudo. Il vincitore ha potuto riabbracciare i suoi figli e ha svelato anche un doloroso aneddoto sul suo passato. Niente sorprese anche sul fronte degli ascolti. I dati Auditel non lasciano dubbi. Lo show di Ilary Blasi ha dovuto arrendersi al successo di Nero a Metà. La fiction di Rai 1 diretta da Marco Pontecorvo e interpretata da Claudio Amendola ha definitivamente conquistato il pubblico del piccolo schermo. Per quanto riguarda gli ascolti dei programmi in onda sugli altri canali Mediaset, su Italia 1 Warcraft – L’Inizio ha intrattenuto 1.031.000 spettatori (4.6%) mentre su Su Rete4 la nuova puntata di Quarta Repubblica è stata seguita da 886.000 spettatori con il 4.4% di share.

Gli ascolti degli altri programmi in onda

Vediamo infine i dati relativi agli altri programmi in onda in prima serata sugli altri canali. Su La7 il film La ragazza con l’orecchino di perla ha ottenuto 668.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 la pellicola Agente 007 – Solo per i Tuoi Occhi ha registrato 357.000 spettatori con l’1.7% mentre sul Nove Lo Chiamavano Bulldozer è stato seguito da 353.000 spettatori con uno share dell’1.6%.