Replica Nero a metà: dove rivedere la quarta puntata

Nero a metà, dove e quando rivedere la quarta puntata: canale e orario

La nuova serie televisiva di Rai Uno sta riscontrando un ottimo successo da parte del pubblico. Ogni puntata di Nero a metà ha sempre ottimi ascolti, superando il 20% di share. Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi, rispettivamente nei panni di Carlo e Alba Guerrieri, piacciono ai telespettatori che sono curiosi di sapere come evolveranno le storie dei protagonisti. Coloro che avessero perso la quarta puntata hanno solo pochi giorni per guardare la replica. La quinta puntata, infatti, andrà in onda giovedì 13 dicembre. Nessuna replica in televisione per la fiction Nero a metà, ma chi volesse rivedere la quarta puntata potrà usufruire di Rai Play. Le puntate della serie televisiva sono disponibili in qualsiasi momento.

Nero a metà: Alba lascia Riccardo e sceglie Malik

Malik ha cercato di chiarire i dubbi di Alba. La ragazza è attratta dal giovane vice questore, ma non riesce a fidarsi ciecamente di lui. Nella quarta puntata Carlo e Malik hanno indagato sulla morte di una giovane rapper romana e su un omicidio avvenuto in una gioielleria. Entrambi i casi si sono rivelati più complessi del previsto. Intanto la figlia di Carlo Guerrieri è riuscita a trovare il coraggio di lasciare il fidanzato Riccardo. La convivenza tra i due non è andata bene a causa dell’amore nato tra Alba e Malik. La ragazza ha deciso, quindi, di tornare ad abitare con il padre, che non riesce ad accettare la relazione tra la figlia e il vice questore.

Nero a metà: quando andrà in onda quinta puntata

Doppio appuntamento per Nero a metà questa settimana. Dopo la quarta puntata, andata in onda lunedì 10 dicembre, i telespettatori potranno vedere la quinta puntata della serie televisiva con Claudio Amendola giovedì 13 dicembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.