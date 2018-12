Anticipazioni Nero a metà: Alba scopre tutta la verità

Nero a metà: cosa succederà nella quinta puntata?

Doppio appuntamento questa settimana per la serie televisiva di successo con Claudio Amendola. I fan della fiction di Rai Uno saranno felici di sapere che per vedere la quinta puntata di Nero a metà dovranno aspettare solo pochi giorni. Il prossimo appuntamento con i protagonisti della serie, infatti, è per giovedì 13 dicembre, sempre in prima serata. Cosa succederà nella quinta puntata? Si scoprirà qualcosa di più su sul caso Bosca? Come procederà la relazione tra Alba e Malik? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio due donne riceveranno un il filmato dell’omicidio di un uomo. Chi è l’assassino e perché ha deciso di inviare il video del suo folle gesto? Carlo Guerrieri e la sua squadra lavoreranno al caso e faranno di tutto per scoprire il colpevole.

Nero a metà: nuovi indizi per il caso Bosca

Nel frattempo Alba (Rosa Diletta Rossi) scoprirà il segreto di sua mamma. Come reagirà la ragazza? Intanto Carlo (Claudio Amendola) cercherà, con molta fatica, di accettare la relazione di sua figlia e del collega Malik (Miguel Angel Gobbo Diaz). Nel secondo episodio, Carlo Guerrieri e il vice ispettore indagheranno sulla morte di un ragazzo di buona famiglia. Chi ha ucciso il ragazzo? Il caso Bosca continuerà ad andare avanti e Carlo troverà degli elementi molto utili alle indagini. Se Carlo continuerà le indagini, Malik le trascurerà perché distratto dall’amore. Il vice ispettore nella quinta puntata si ritroverà anche davanti ad una scelta lavorativa molto difficile.

Nero a metà: quando andrà in onda la quinta puntata?

Un successo che non sembra arrestarsi per la fiction Nero a metà che questa settimana ha un doppio appuntamento. La quinta puntata della serie televisiva andrà in onda giovedì 13 dicembre. I protagonisti vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.