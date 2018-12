Rosa Diletta Rossi, Alba in Nero a metà: “Sono sola e all’avventura”

Nero a metà, l’attrice di Alba è Rosa Diletta Rossi: la vita privata

Rosa Diletta Rossi è una delle attrici del momento grazie al ruolo di Alba nella fiction Nero a metà. Ma cosa si sa della vita privata della bruna interprete? Rosa ha da poco compiuto 30 anni ed è single. A confessarlo la diretta interessata in un’intervista concessa a Vanity Fair. “Sono sola e all’avventura. Non ho ancora trovato qualcuno che mi abbia fatto fermare”, ha ammesso la Rossi. In realtà la collega di Claudio Amendola ha tanti amici, molti dei quali davvero speciali. “Mi circondo di tanti amici. Il più caro è Federico, che vive vicino a me. Abbiamo cominciato teatro insieme, poi lui ha cambiato lavoro. Organizziamo cene e andiamo al cinema”, ha confidato Diletta.

Le passioni di Rosa Diletta Rossi

Appassionata di recitazione fin da bambina, Rosa Diletta Rossi ha scoperto da qualche anno un’altra passione: l’arrampicata sportiva. Un hobby nato per caso cinque anni fa per combattere un problema serio, le vertigini. “L’anno scorso ho affrontato il Vecchiaccio, via storica sul Gran Sasso: il mio stomaco si è aperto. Pensavo sarebbe stato difficile, invece man mano che salivo mi sentivo più leggera“, ha raccontato la trentenne, che ha il doppio nome per una precisa scelta dei genitori.

Dove abbiamo già visto l’attrice

Prima del successo di Nero a metà, Rosa Diletta Rossi ha lavorato ad altre popolari produzioni televisive. Qualche nome? Questo nostro amore 80, Sorelle, Che Dio ci aiuti. Di recente è stata protagonista di Suburra: nella prima serie italiana di Netflix ha indossato i panni della moglie del politico Amedeo Cinaglia, interpretato da Filippo Nigro.