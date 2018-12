Rosa Diletta Rossi: l’attrice di Nero a Metà spiega l’origine del suo nome

Alba in Nero a Metà: l’attrice Rosa Diletta Rossi, dal successo della nuova serie Rai al rapporto con i fan

Con Nero a Metà, Rosa Diletta Rossi sta diventando un volto molto amato dal pubblico italiano. La bella attrice è felice e soddisfatta dagli ascolti della nuova serie di Rai1 con Claudio Amendola. Nella fiction diretta da Marco Pontecorvo, Rosa Diletta veste i panni di Alba, la figlia dell’ispettore Carlo Guerrieri. La giovane interpreta un medico legale alle prime armi che da poco ha lasciato la casa del padre per andare a convivere con il fidanzato Riccardo. Nella sua vita fa però il suo ingresso un giovane poliziotto di colore fresco di accademia: il vice ispettore Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz). Tra i due sembra esserci fin da subito una certa intesa. Il successo della serie ha regalato all’attrice grande popolarità anche tra i più giovani che hanno iniziato a seguirla sui social. In un’ intervista rilasciata a Vanity Fair, Rosa racconta il rapporto con gli ammiratori veicolato attraverso il web. L’attrice parla dei suoi followers: “Saranno 3000 e qualcosa su Instagram, anche perchè non sono particolarmente attiva. Ma subito dopo la prima puntata di Nero a Metà sono schizzati in su, l’ho visto anche dai tweet…adesso li seguo, mi sono un po’ modernizzata“.

Rosa Diletta Rossi spiega l’origine del suo nome

Bella ed elegante, Rosa Diletta Rossi ha iniziato la carriera di attrice da giovanissima e ha fatto una lunga gavetta a teatro. 30 anni, figlia di una maestra e un dottore, Rosa Diletta appartiene ad una famiglia numerosa. L’attrice ha infatti tre fratelli maschi. La giovane interprete non nasconde di essere molto legata ai propri familiari e ricorda la nonna a cui deve anche il nome. Alla domanda da dove derivi il suo nome infatti risponde: “Il primo dalla nonna e Diletta da una scelta dei miei, che non volevano chiamarmi Rosa Rossi. Da piccola era difficile presentarmi con un nome così lungo, poi è diventato un motivo di orgoglio, la mia identità“.

Rosa Diletta Rossi: i nuovi progetti tra cinema e tv

Non solo televisione per Rosa Diletta Rossi. L’attrice sarà presto protagonista al cinema con due film: Croce e delizia con Filippo Scicchitano e Alessandro Gassmann e Ladro di giorni con Riccardo Scamarcio. Dopo il successo di Nero a Metà, l’attrice tornerà poi ancora sul piccolo schermo con Suburra 2.