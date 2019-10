Ascolti tv giovedì 24 ottobre, Un Passo dal Cielo batte ancora tutti: i risultati

By

Ascolti tv, la finale di Eurogames contro Un Passo dal Cielo contro A raccontare comincia tu. Ecco tutti i risultati

Ieri sera su canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Eurogames, la rivisitazione del vecchio Giochi senza frontiere, condotto dalla scoppiettante coppia formata da Ilary Blasi e Alvin. La Rai invece su Rai Uno, ha ospitato un’altra fantastica puntata de Un Passo dal Cielo, la serie tv che regala ai telespettatori meravigliose storie circondate dai paesaggi mozzafiato delle Dolomiti. Su Rai 3 è invece incominciata una nuova serie di A raccontare comincia tu, un programma dove una super sorridente ed instancabile Raffaella Carrà si diverte ad intervistare i personaggi del mondo dello spettacolo. Insomma, quella di ieri è stata sicuramente una serata molto interessante. A chi avrà dato fiducia il pubblico italiano? Qual è stato il canale che ha ottenuto più successo? Beh, non perdiamoci in chiacchiere e scopriamolo subito!

Ascolti tv: Un Passo dal Cielo, vittoria schiacciante

L’ultima puntata di Eurogames, andata in onda su Canale 5, ha incuriosito 1.554.000 telespettatori, ottenendo il 8.2% di share. Un Passo dal Cielo 5 su Rai 1, invece, è piaciuto a ben 4.389.000 italiani, registrando il 19.3% di share. Raffaella Carrà con A raccontare comincia tu, su Rai 3, ha tenuto incollati allo schermo 1.482.000 spettatori, totalizzando l’ 6.2% share. Su Italia 1, lo speciale dedicato alla tragica morte di Marco Pantani firmato da le Iene ha riunito 1.696.000 individui con il 9.9% di share. La quarta puntata dello show comico – satirico Maledetti amici miei su Rai 2 ha divertito 747.000 spettatori totalizzando il 3.6% di share. Su Rete 4, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio ha interessato 1.152.000 individui registrando il 6.4% di share. Piazzapulita, su La 7, è stato seguito da 991.000 spettatori, ottenendo il 5.3% di share. X Factor 2019, su Sky Uno, ha intrattenuto 736.000 spettatori con il 3.5% di share.

Ascolti tv: ecco come sono andati i programmi pomeridiani

Su Rai 2, Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero ha tenuto compagnia a 670.000 spettatori con il 5.5% di share, mentre su Rai 1 Caterina Balivo con Vieni da Me ha tenuto incollati allo schermo 1.657.000 spettatori ottenendo il 12.5% di share. Uomini e Donne, invece, è stato seguito da 2.303.000 spettatori (18.8% ). Sempre su Canale 5, Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 1.669.000 persone nella prima parte (15.8%), al 15.3 con 1.830.000 spettatori nella seconda e 1.581.000 spettatori nella terza con il 11.8% di share. Su Rai 1 La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha raccolto davanti allo schermo 1.599.000 spettatori con il 14% di share.