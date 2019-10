Eleonora Giorgi si confessa a Matano: passato difficile e le nozze stile Prati

Eleonora Giorgi si racconta a La Vita in Diretta: le confessioni sul suo passato ad Alberto Matano le nozze ‘in arrivo’ come Pamela Prati

Eleonora Giorgi è una donna ricca di spirito che oggi ha ripercorso la sua vita a La Vita in Diretta insieme ad Alberto Matano. L’attrice ha parlato del suo passato, abbastanza difficile, ed ha pure rivelato il vero motivo per cui ha accettato di spogliarsi in alcuni film. La sua carriera, come chi l’ha da sempre seguita sicuramente sa, ha poi preso il vero dato che oggi la Giorgi è tra i personaggi pubblici più amati dagli italiani. Durante l’intervista è poi stato fatto un riferimento anche al suo ex marito, Massimo Ciavarri, con il quale ha un figlio, e del rapporto che oggi ha con lui e con la donna che è diventata la sua compagna. Un’intervista molto effervescente, perché piena di succulente informazioni sulla vita dell’attrice sex-symbol degli anni ’70.

Eleonora Giorgi: “Mi sono spogliata sul set come gesto di ribellione”

Alberto Matano ha voluto sapere come mai Eleonora Giorgi abbia accettato di spogliarsi sul set, forse un gesto di ribellione nei confronti dei suoi genitori? Effettivamente si, perché l’attrice ha confessato: “Mia madre nel momento folle con la rottura con mio padre (che aveva una famiglia parallela) ad un certo punto ha iniziato un cammino cristiano in una comunità. E a me sembrava che i miei genitori non si accorgessero più di noi. Mia madre era una donna eticamente cristiana, che ci insegnava la misericordia e la generosità. Io immaginavo che una cosa del genere l’avrebbe stupita e invece quel film non l’ha mai visto”. L’attrice ha poi rivelato che in passato, quando era giovanissima, è stata molto malata: “Ero disperata. Io ho avuto un terribile problema di droga intorno ai 21 – 22 anni. Tanti miei amici, ventenni, sono morti e io ce li ho nelle mie preghiere ancora ora. Morivano tra i 20 e i 30 anni e io invece mi sono salvata e sono grata a Dio”.

Eleonora Giorgi, il rapporto con Ciavarro e l’ironia sulle nozze alla Pamela Prati

Con Massimo Ciavarro, il suo ex marito, Eleonora Giorgi gode di un ottimo rapporto proprio perché entrambi hanno voluto far di tutto affinché il loro figlio non soffrisse. “Per me è molto importante, perché io sono figlia di separati”, ha chiosato l’attrice. E il futuro invece com’è? Ad Alberto Matano, la Giorgi ha confessato: “Mi sposerò, farò come Pamela Prati”, alludendo al fidanzato e alle nozze fantasma.