Il lavoro di Jonathan Kashanian: la dura replica a Detto Fatto

Jonathan Kashanian ha messo a tacere le malelingue in tv. Nel suo spazio all’interno di Detto Fatto, nel quale racconta aneddoti e curiosità sui personaggi famosi, l’ex vincitore del Grande Fratello ha replicato ad un hater. Che nei giorni scorsi, su Facebook, aveva disprezzato la presenza di Jonathan, definendolo una “specie di uomo che non ha mai lavorato in vita sua”. Un’accusa dura e del tutto priva di fondamento che ha prontamente trovato la replica di Kashanian. Che ci ha tenuto a precisare che i veri uomini non si vedono dai muscoli e che nella sua vita si è sempre dato da fare fin dalle elementari, quando viveva già in Italia, dove i genitori sono emigrati da Israele.

Jonathan Kashanian a Detto Fatto: “Ho sempre lavorato in vita mia”

“Non sono nessuno e non tutti devono conoscere la mia vita privata. Ma ho lavorato fin da bambino, mi mettevo il naso da pagliaccio e mi davo da fare alle feste private durante le elementari. Alle medie ero invece il segretario in un’associazione mentre da adolescente lavoravo come insegnante privato. Dopo la maturità, per poter viaggiare e mantenermi, facevo il commesso e il calligrafo”, ha raccontato Jonathan Kashanian a Detto Fatto. “Ma la cosa più grave è definirmi un mezzo uomo solo perché non ho atteggiamenti da macho e ho dei modi più raffinati e indosso le calze gialle. Mia madre mi ha insegnato che i veri uomini sono quelli che riescono ad emozionarsi per le cose importanti della vita, come la nascita di un bambino”, ha aggiunto.

Detto Fatto: Bianca Guaccero si complimenta con Jonathan Kashanian

“Chapeu”, ha replicato con tanto di applausi Bianca Guaccero alle parole di Jonathan Kashanian. Parole che sono piaciute pure al pubblico della rete. “Grande Jonathan, esistessero più uomini come te”, ha sottolineato qualcuno su Twitter.