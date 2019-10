La Germania porta a casa la vittoria a Eurogames, Italia deludente: risultati

Eurogames chi ha vinto. La squadra che ha portato a casa la vittoria è quella della Germania. Italia sottotono

La prima edizione di Eurogames finisce qui. A portare a casa la vittoria, ad aggiudicarsi la coppa del programma è stata la squadra della Germania con il punteggio più alto (60 punti). Tutto è andato come previsto. L’Italia purtroppo non è riuscita a salire neppure sul podio. La squadra del nostro BelPaese ha ottenuto il quarto posto. Un finale un pochino sottotono e deludente. C’è da dire però che nel corso delle varie puntate, gli italiani si sono fatti valere dimostrandosi abili e forti durante i giochi e le sfide che hanno dovuto affrontare contro le altre squadre. Peccato, chissà se avremo l’occasione di rifarci l’anno prossimo con una nuova edizione di Eurogames. Per ora nessuno sa se questa movimentata trasmissione tornerà sui nostri schermi, ma tanti sperano di vederla.

Eurogames: una trasmissione che ha convinto il pubblico italiano

Eurogames, infatti, ha convinto gli italiani portando a casa anche discreti risultati in fatto di ascolti. Un programma che, secondo la maggior parte dei telespettatori, sicuramente da non scartare. A piacere è stata poi la conduzione di Ilary Blasi ed Alvin, due persone così diverse tra di loro che sono riuscite a completarsi. I due hanno saputo come stupire il pubblico e regalare tanti sorrisi. Questa ultima puntata, poi, è stata ricca di colpi di scena (come per esempio una meravigliosa proposta di matrimonio) ma è terminata con un momento molto emozionante. Alcuni concorrenti, proprio poco prima della chiusura, hanno voluto lanciare un messaggio importante: “Stop alla guerra, che si viva in pace”. Parole che toccano in un momento così particolare dei giorni nostri.

Eurogames: la classifica finale dal 1° al 6° posto

Ma com’è finita questa edizione 2019 di Eurogames? Vediamo insieme quali sono le posizioni conquistate dalle 6 squadre in gara!

Primo posto: Germania (Monaco)

Secondo posto: Grecia (Creta)

Terzo posto: Russia (San Pietroburgo)

Quarto posto: Italia (San Felice Circeo)

Quinto posto: Spagna (Jaca)

Sesto posto: Polonia (Varsavia)