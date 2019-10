Eurogames: “Mi vuoi sposare?”, una sorpresa inaspettata (video)

Eurogames: “Mi vuoi sposare?” Tra un gioco e l’altro va in scena una proposta di matrimonio

Momento molto emozionante durante questa ultima puntata di Eurogames, la rivisitazione del vecchio Giochi senza Frontiere di Canale 5. Ilary Blasi ed Alvin hanno infatti assistito ad un evento sicuramente inaspettato che però rimarrà impresso nella loro memoria. Un ragazzo, appartenente alla squadra blu del nostro BelPaese, ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo! La scena è stata davvero romantica. Il giovane, infatti, sotto gli occhi di tutti gli spettatori, si è inginocchiato, ha tirato fuori lo scatolino contenente l’anello ed ha chiesto alla sua dolce metà di convolare a nozze con lui. La ragazza, ovviamente, è scoppiata a piangere ed ha accettato la proposta. Insomma, come detto anche da Ilary e Alvin: l’amore trionfa sempre!

A CinecittàWorld l’amore vince sempre: futuri sposi e pubblico in festa

Insomma, una proposta di matrimonio abbastanza notevole. Non accade tutti i giorni infatti che una ragazza venga chiesta in sposa durante un programma televisivo. Ma a CinecittàWorld non è la prima volta! Anche durante qualche puntata fa di Eurogames accadde la stessa cosa. Un concorrente della squadra italiana, dopo aver terminato una gara in piscina, ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. La cosa particolare è che i due oltre ad essere una coppia nella vita lo erano anche durante il gioco. Naturalmente anche in quel caso c’è stato un bel ‘si’!

Eurogames, un programma che convince gli Italiani tra i giochi e i look di Ilary Blasi

Proposte di matrimonio a parte. Questa sera, che è l’ultima puntata di Eurogames, l’Italia non sembra brillare particolarmente, ma mai dire mai! Le cose possono cambiare da un momento all’altro. Beh, comunque sia, la vittoria importa poco. Ciò che è fondamentale è lo spirito e la voglia di divertirsi che ha spinto tutte le squadre a partecipare a questo programma. Eurogames, tutto sommato è piaciuto. E resteranno indimenticabili anche i look sfoggiati da Ilary Blasi, sempre così particolari! La conduttrice ha saputo benissimo come stupire il suo pubblico!