Ilary Blasi, per la finale di Eurogames un look ‘da rapina’: spettatori stupiti

Eurogames, la finale! Ilary Blasi stupisce ancora il pubblico, il suo look questa sera ricorda molto una famosa bionda

Ci siamo! La finale di Eurogames è sbarcata su Canale 5. Va in scena quindi, oggi, l’ultima puntata della rivisitazione del ‘vecchio’ (ma indimenticabile) Giochi Senza Frontiere. E come per tutte le puntate, anche questa sera Ilary Blasi ha deciso di stupire i telespettatori con un look molto particolare! La conduttrice romana ha indossato degli abiti neri, una salopette con una abbinata una maglia, ornati da due belle bretelle rosse e un paio di stivali dello stesso colore fiammeggiante. Non mancano neppure i guanti, lunghi e neri. Insomma, un vestiario ben studiato accompagnato da una pettinatura molto carina. Ovviamente anche questa sera la bella Ilary ricorda qualcuno…ma chi? Beh il suo outfit è molto simile a quello della celebre compagna di Diabolik: Eva Kant! La ladra professionista più sensuale del mondo dei fumetti bionda proprio come la nostra Ilary Blasi. Praticamente un look ‘da rapina’.

Ilary Blasi: questa sera il suo outfit convince tutti. Parola del web

Sul web, come sempre, gli utenti si sono scatenati. Su Twitter sono numerosi i commenti rivolti ai vestiti indossati dalla ‘Capitana de Roma’ e anche su Instagram sotto al video da lei postato. “Meglio di Eva Kant”, le hanno scritto proprio alcuni fans; “Stasera sei stupenda”, si è complimentato qualcun’altro. Stasera il suo look è molto più approvato delle altre volte. Eh si perché i look sfoggiati dalla conduttrice durante il resto delle puntate hanno fatto discutere e scatenato anche parecchia ironia.

Gli outfit della Capitana ‘de Roma’ che non passano mai inosservati

I suoi outfit hanno infatti ricordato, Anna Oxa, un Ferrero Rocher, la tuta di un meccanico/Er Monnezza e Melanie C, una delle componenti delle Spice Girl. Una cosa però è certa. Ilary Blasi ha un fisico pazzesco, che cura con la ginnastica isometrica, e starebbe bene pure con un sacco di patate addosso! La moglie di Francesco Totti è una regina dei look, proprio come l’ha definita il buon Alvin sua spalla ad Eurogames e suo grande amico.