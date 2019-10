Ilary Blasi, il look ad Eurogames divide il pubblico: ecco chi ricorda

Eurogames, quinta puntata, i look di Ilary Blasi divide il pubblico

Come ogni giovedì Eurogames è tornato su Canale Cinque. E ovviamente, per l’ennesima volta, il look sfoggiato da Ilary Blasi non è passato inosservato. Per questa quinta puntata della versione rinnovata di Giochi Senza Frontiere, la conduttrice romana ha scelto di indossare una tutina nera molto particolare, mischiando comodità e sensualità. Al suo collo, invece, una vistosa collana color argento con in pendant un paio d’orecchini. Al contrario degli altri abiti esibiti nelle scorse puntate questa volta la Capitana di Roma sembra averci azzeccato. I telespettatori, infatti, si sono divisi. Ad alcuni il suo look piace e anche tanto, ad altri invece no. Non sono mancati, anche questa volta, simpatici accostamenti. Mentre qualcuno si è chiesto chi sia lo stylist della Blasi, qualcun’altro ha invece espresso la sua approvazione. Insomma, male non è andata.

Ilary Blasi come una famosa Spice Girl, la sua tuta convince

Se nelle puntate precedenti i look di Ilary sono stati accostati a dei cioccolatini oppure alla tenuta da meccanico/operaio per questo quinto appuntamento di Eurogames le cose sono decisamente diverse. A detta di qualche utente, infatti, il suo vestiario ricorda tantissimo quello di Melanie C, la Sporty Spice delle indimenticabili Spice Girl. Comunque sia la dolce metà di Francesco Totti stasera si è beccata una miriade di complimenti. Bene così! Anche se, comunque sia, qualcuno le ha velatamente consigliato di cambiare stilista. Ma c’è da dire che i commenti negativi sono in netta minoranza.

Mamma mia Ilary ancora meglio di settimana scorsa 😍 #Eurogames pic.twitter.com/yHbNpvd6QN — Gαвrίєℓє🍁 (@gabrirz1) October 17, 2019

Ilary Blasi, da Anna Oxa ad Er Monnezza: i suoi look fanno parlare

Ilary Blasi sa come far parlare di se, questo è poco ma sicuro! Ogni volta infatti che la si vede in un programma i suoi look fanno sempre discutere, che siano le sue acconciature o i suoi abiti. Non si può tacere dinnanzi a tanta fantasia. Per esempio, i suoi look ad Eurogames hanno spesso ricordato personaggi veri o di fantasia che popolano il mondo dello spettacolo italiano. Nella prima puntata infatti la sua mise ricordava quelle tipiche di Anna Oxa, nella scorsa invece quella famosa di Er Monnezza.