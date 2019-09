Ilary Blasi, i pantaloni a Eurogames fanno discutere: arriva la reazione di Totti

Prima puntata Eurogames 2019: il look di Ilary Blasi fa discutere

Ci risiamo. Anche a Eurogames, il vecchio Giochi senza frontiere targato Mediaset, Ilary Blasi ha fatto discutere per il suo look. La moglie di Francesco Totti si è presentata alla prima puntata del nuovo programma di Canale 5 in total black. Un outfit composto da un semplice body e un pantalone leggermente calato, che lasciava intravedere i fianchi. Un look troppo casual ed eccessivo, che a molti ha ricordato la partecipazione di Anna Oxa al Festival di Sanremo 1999, quando l’artista albanese salì sul palco dell’Ariston col tanga in bella vista. L’outfit sfoggiato dalla presentatrice romana – che per Eurogames ha lasciato il Grande Fratello Vip – non è proprio piaciuto al pubblico, che ha criticato aspramente tale scelta, che sembra aver messo in secondo piano la bellezza e la bravura dell’ex Letterina di Passaparola.

Il pubblico di Eurogames boccia il look total black di Ilary Blasi

“Ilary sei brava, sei bella, sei stra simpatica, ma ti sei vestita da super coatta… un po’ di classe ti donerebbe”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Raga tutto molto bello, però quei pantaloni di Ilary messi così mi disturbano proprio”, ha sottolineato qualcun altro. Altri hanno rimarcato l’effetto nostalgia: “Ilary Blasi vestita con body che esce fuori dal pantalone largo a vita bassa, sento delle Festivalbar 2006 vibes”. E in rete non sono mancati i commenti più ironici: “Ma Ilary era in bagno e non ha fatto in tempo a ritirarsi su i pantaloni?”. Intanto, sempre via social network, è arrivata la reazione di Francesco Totti, che da marito attento e premuroso qual è, non si perde neppure un passo della carriera della moglie.

Prima puntata Eurogames 2019: le storie di Francesco Totti

Mentre su Canale 5 andava in onda la prima puntata di Eurogames con Ilary Blasi e Alvin, Francesco Totti ha fatto alcune stories su Instagram. L’ex calciatore della Roma si è mostrato in un locale mentre guardava il nuovo programma Mediaset su un tablet. Ironia della sorte, Totti ha scelto come sottofondo una canzone di Anna Oxa: Fammi ridere un po’. Forse pure lo sportivo ha notato una certa somiglianza tra la Blasi e la Oxa per il look sfoggiato da Ilary a Cinecittà World?

Ilary Blasi vestiti Eurogames: la scelta della conduttrice

In una recente intervista rilasciata a Chi, Ilary Blasi ha annunciato che per tutta la durata di Eurogames 2019 userà abiti pratici e comodi. “Qui sarò molto in movimento quindi mi vedrete con degli abiti comodi”, ha spiegato la 38enne.