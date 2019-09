Eurogames su Canale 5: come funziona, numero puntate e repliche

Eurogames con Ilary Blasi: giochi, regolamento, quante puntate sono, quando finisce, location e dove vedere le repliche

Parte giovedì 19 settembre su Canale 5 Eurogames, il nuovo Giochi senza frontiere targato Mediaset. Al timone del programma, che è stato girato a Cinecittà World di Roma, ci sono Ilary Blasi e Alvin. Per il nuovo programma di Canale 5 la moglie di Francesco Totti ha lasciato il Grande Fratello Vip, che ha condotto per ben tre anni. Eurogames va in onda per 6 puntate. Dunque l’ultima puntata è prevista – salvo cambiamenti all’ultimo del palinsesto televisivo – giovedì 24 ottobre. Le repliche di ogni puntata sono disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Play.

Tutto quello che bisogna sapere sul programma Eurogames

Eurogames è una competizione a squadre. Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia gareggiano l’una contro l’altra in nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni. In ogni puntata, per ciascun paese, gioca una compagine proveniente da una diversa città e composta da dieci concorrenti. Alla finalissima accede, per ogni Stato, il team che ha ottenuto il miglior punteggio durante le puntate eliminatorie. Tra i giochi fissi: il classico Fil Rouge (la cui classifica finale viene svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti devono correre e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia).

Eurogames prove: i giochi cambiano puntata dopo puntata

Le altre sei prove di Eurogames cambiano di puntata in puntata e, solo per una, le squadre possono scegliere di giocare il famoso jolly per veder raddoppiato il punteggio ottenuto in quella sfida. Piccola curiosità: Ilary Blasi e Alvin sono tornati a condurre un programma insieme dopo ben 16 anni. Nel 2003 la conduttrice e l’ex inviato dell’Isola dei Famosi erano al timone dello show musicale Rai Top of the pops.