Ilary Blasi il look a Eurogames fa scintille: telespettatori in subbuglio

Eurogames, il look di Ilary Blasi fa scintille. Secondo il web, la conduttrice sembra un meccanico

Scorre veloce il tempo e scorre veloce pure Eurogames, pensate che siamo arrivati già al quarto appuntamento! Anche quella di questa sera è una puntata ‘pum pum spumeggiante!’ come direbbe il caro Alvin che conduce il vecchio Giochi senza frontiere accanto a Ilary Blasi, sua collega ed amica. Durante le ultime puntate (la prima e la seconda) i look della moglie di Francesco Totti hanno fatto un pochino discutere e sorridere il web. Lei si che è una che sa come far parlar di se’. Se durante la prima puntata ha indossato degli abiti che ricordavano un po’ la classica mise di Anna Oxa, nella terza il suo vestiario sembrava ispirato ad un goloso cioccolatino. Almeno, questo è quello che hanno affermato gli utenti che popolano il mondo internauta. I social come Twitter e Instagram erano affollati di memes dedicati a lei. E stasera? Beh…stasera il look di Ilary è un pochino più ‘tranquillo’.

Ilary Blasi, il look da meccanico fa sorridere il web: i commenti

La Blasi, infatti, ha optato per una tuta intera in jeans, uno stivaletto nero ed una vistosa collana in oro. Nulla di particolare, eppure sul web ha comunque fatto scintille. Eh si, perché il look della divina Ilary è stato accostato a quello di un meccanico e ovviamente è stato poco approvato. In tanti infatti continuano a domandarsi chi sia lo stilista della Blasi. “Ma si può sapere chi la veste?!?”, domanda qualcuno a gran voce; “Ilary pare in tuta da operaio”, osserva qualcun’altro mentre un altro utente chiosa: “E stasera, meccanico dei film Er Monnezza“. Insomma i commenti sul vestiario della conduttrice romana non mancano mai. E te pareva! Ma non mancano neppure i complimenti eh! Su Twitter volano commenti del tipo “Ma che gran fi.a che è stasera”, oppure: “Ilary Dea indiscussa!”, o anche: “La si adora sempre!”.

Ilary Blasi da Anna Oxa al vestito che ricorda un cioccolatino

Durante la scorsa puntata la conduttrice di Eurogames ha sfoggiato un look luminoso e fotonico che ha fatto sorridere il web, invece durante il primo appuntamento con l’ormai famoso game show i suoi vestiti non sono piaciuti per niente, e anche Totti si è espresso a riguardo.