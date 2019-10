Ilary Blasi, strano look a Eurogames: la somiglianza che fa ridere il web

Ilary Blasi, nuovo stranissimo look a Eurogames: il web nota una particolare somiglianza

Ilary Blasi torna a stupire il pubblico dell’Eurogames. Anche per la terza puntata dello show in onda su Canale 5, la bellissima conduttrice ha deciso di indossare degli abiti alquanto strambi. La collega di Alvin ha optato per una comoda tuta intera. Niente di troppo particolare, se non fosse per il colore e il tipo di stoffa di cui è fatto l’indumento. Il web non ha potuto fare a meno di commentare e ironizzare sull’outifit di questa sera. Non è comunque la prima volta che la Blasi finisce al centro di varie battutine social a causa dei suoi look.

Eurogames, Ilary Blasi: il pubblico ironizza sul look della conduttrice

Tutto il pubblico social non ha potuto fare a meno di commentare la tuta indossata da Ilary durante la terza puntata dell’Eurogames. L’outfit color oro ha lasciato tutti a bocca aperta. Secondo la maggior parte dei telespettatori, la conduttrice somiglia un po’ troppo ad un cioccolatino Ferrero Rocher. Effettivamente non è possibile negare che, anche per il tipo di tessuto utilizzato, ricorda molto la carta che avvolge il noto dolcetto. Nonostante ciò, c’è chi la apprezza moltissimo pure così: “Anche se vestita di m…. Ilary sei uno schianto fotonico.”

Ilary Blasi e il look alla Ferrero Rocher: i commenti social

Oltre alla tuta color oro, non sono passati inosservati gli orecchi sfoggiati da Ilary. Quei giganti cerchi li hanno notati proprio tutti, c’è addirittura chi crede che siano come i cerchi che si usano per fare le bolle di sapone giganti. Altri commenti sostengono su Twitter: “Ilary Blasi mi ha fottuto la tuta che uso in officina.” Al di là del look, la moglie di Totti sta facendo divertire e a causa del suo atteggiamento nei confronti delle squadre in gara: la sportività non sembra proprio il suo forte!