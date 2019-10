Ilary Blasi: il segreto del suo fisico è la ginnastica isometrica

Come si mantiene in forma Ilary Blasi? Con la ginnastica isometrica

38 anni e non sentirli. Tre gravidanze e sempre al top della forma. Passano gli anni ma Ilary Blasi continua a mostrare in tv e su Instagram un fisico da urlo, tonico e asciutto, per niente segnato dall’arrivo dei figli e dal tempo che scorre. Il segreto di bellezza di Ilary? Un tipo particolare di ginnastica, come svelato da Grand Hotel. I paparazzi della rivista hanno beccato la moglie di Francesco Totti che si allenava in un’area verde di Sabaudia con degli esercizi ben specifici. Quelli della ginnastica isometrica, che consiste in una serie di esercizi molto efficaci per la muscolatura. Una ginnastica che si può fare ovunque, non richiede attrezzi e non fa sudare. È stata inventata nel ventesimo secolo dalla marina militare americana per consentire ai marinai di allenarsi anche negli spazi ristretti di una nave.

Ilary Blasi sport e dieta: il segreto di bellezza di lady Totti

Nelle foto pubblicate da Grand Hotel si vede Ilary sdraiata sul prato a pancia in giù mentre con le braccia puntata a terra rimane ferma con il busto sollevato. È un esercizio che fa parte della ginnastica isometrica e serve a rinforzare i muscoli della schiena. In un altro scatto la conduttrice Mediaset è alle prese con il plank, che consiste nel mettersi in ginocchio con i gomiti a terra mentre le gambe si reggono sui talloni. In questo modo si rinforzano gli addominali, le cosce e i glutei.

Cosa mangia Ilary Blasi: la dieta della conduttrice Mediaset

Oltre alla ginnastica isometrica e alla palestra, Ilary Blasi è pure attenta alla dieta. L’ex Letterina di Passaparola fa tre spuntini al giorno di frutta secca e mangia tanto pesce. Poca carne ma spazio a: legumi, verdure e farine integrali.