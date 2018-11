Ascolti tv giovedì 22 novembre: GF Vip 3 si arrende a L’Allieva 2

L’Allieva 2 vince la sfida agli ascolti di ieri e batte il Grande Fratelli Vip 3 fermo al 17.1%

Vediamo i dati registrati dall’Auditel ieri nel corso della prima serata. A vincere la sfida agli ascolti di giovedì 22 novembre 2018 è L’Allieva 2 in onda su Rai1. La quinta puntata della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha infatti conquistato 4.916.000 spettatori pari al 20.9% di share. Ennesima delusione per il Grande Fratello Vip 3. Il reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini incassa una nuova sconfitta. La dodicesima puntata della trasmissione in onda su Canale 5 ha registrato 3.021.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Italia 1 il film Red ha tenuto davanti al teleschermo 1.577.000 spettatori (6.8%). Per quanto riguarda ancora i canali Mediaset, su Rete4 la nuova puntata di W L’Italia con Gerardo Greco è stata vista da 581.000 spettatori con il 3% di share mentre su Rai3 La Tv delle Ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018 ha raccolto 1.307.000 spettatori pari ad uno share del 6%.

Su Rai2 in onda la finale di Pechino Express

Il giovedì sera di questa settimana ha visto dunque protagonista della sfida agli ascolti L’Allieva 2 e il Grande Fratello Vip 3. La fiction di Rai1 ha ottenuto in questa stagione un grande successo di pubblico. L’appuntamento con l’ultima puntata è fissato per giovedì 29 novembre. Ieri sera il reality di Canale 5 ha dovuto fare i conti anche con la finale della settima edizione di Pechino Express che ha visto trionfare la coppia delle Signore della Tv composta da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. Il programma in onda su Rai2 ha interessato 1.331.000 spettatori pari al 6.3% di share.

Gli ascolti degli altri programmi in prima serata

Vediamo infine i dati Auditel relativi agli ascolti dei programmi in onda in prima serata sugli altri canali. Su La7 Piazza Pulita è stato scelto da 975.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 il film Total Recall – Atto di Forza ha registrato 313.000 spettatori con l’1.3% mentre sul Nove il film L’Ultimo dei Mohicani è stato visto da 268.000 spettatori con l’1.1%.