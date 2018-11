Pechino Express 7: vince la coppia delle Signore della Tv

Pechino Express 7: le vincitrici sono Le Signore della Tv

Tra urla, pianti e risate la coppia delle Signore della Tv vince la settima edizione di Pechino Express. Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti incredule si sono portate a casa la vittoria di questo meraviglioso programma tv. “Grazie Patrizia!” dice Maria Teresa alla sua compagna di viaggio, non appena Costantino della Gherardesca annuncia che sono loro le vincitrici. Un viaggio pazzesco che in 10 tappe ha attraversato tre Paesi dell’Africa iniziando dal Marocco, proseguendo per la Tanzania, passando per l’intera isola di Zanzibar e finendo in Sudafrica. Maria Teresa ha commentato dicendo in lacrime:” Ho scoperto che la felicità è dietro l’angolo ogni giorno”. Visibilmente provate le due donne si sono sapute distinguere nel duro viaggio, spalleggiandosi sempre. “Ho combattutto i miei limiti” ha commentato Patrizia Rossetti a fine percorso.

Sorpresa parenti e prova 8 mostri per le coppie in gara

Anche quest’anno è tornata uan prova temutissima da tutti i concorrenti di Pechino Express. Si chiama prova “8 mostri” e questa volta girando una roulette russa, le 3 coppie finaliste hanno mangiato carcasse di animali e vermi vari con l’aiuto di amici e parenti. Infatti le coppie sono state raggiunte dai loro cari in occasione della tappa finale del viaggio. I papà di Tommy, Linda e Fabrizio Colica sono stati molto coraggiosi e hanno aiutato i loro figli affrontando insieme una delle prove più terribili del programma di Rai 2. sobito dopo Costantino ha comunicato la terza posizione in classifica e quindi una medaglia di bronzo per Le Mannequin Linda e Rachele. Gli Scoppiati, Tommy e Fabrizio, hanno proseguito la corsa verso la fine della tappa con Le Signore della Tv. Maria Teresa e Patrizia hanno trionfato e concluso incredule il viaggio più lungo mai raccontato in televisione.

Pechino Express 7: un viaggio emozionante

Come ogni anno, ogni premio vinto dalle coppie in gara è andato in beneficenza, per quest’edizione di Pechino Express sono state fatte donazioni interamente ad AMREF, una associazione non governativa che opera in Africa.