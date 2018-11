Replica L’allieva 2: dove rivedere la quinta puntata

L’allieva 2, dove rivedere la quinta puntata: canale e orario

Si è conclusa anche la quinta puntata de L’allieva 2. Fin dal primo episodio la serie televisiva ha ottenuto ottima ascolti. Una delle fiction più amate di Rai Uno, merito anche del cast, molti giovani attori che abbiamo visto crescere negli anni proprio nelle fiction Rai. Chi, però, avesse perso la quinta puntata andata in onda giovedì 22 novembre avrà diverse possibilità per rivedere gli episodi in replica. In primis su Rai Play sul pc o attraverso l’app della Smart Tv. Chi, invece, non ha la possibilità di rivedere la quinta puntata online potrà scegliere tra le due opzioni offerte da Rai Premium. Le repliche della puntata andranno in onda in prima serata domenica 25 novembre, oppure in seconda serata mercoledì 28 novembre.

L’allieva 2: Arthur torna nella vita di Alice

Ampia scelta per coloro che volessero rivedere la puntata che ha visto il ritorno di Arthur, interpretato da Dario Aita. Il figlio del Supremo è tornato, infatti, a gamba tesa nella vita di Alice (Alessandra Mastronardi). Come avrà reagito la ragazza quando ha rivisto il ragazzo di cui era innamorata? L’affascinante reporter di guerra manderà in crisi il rapporto che si è creato tra Alice e CC (Claudio Conforti)? Nella quinta puntata, inoltre, si è saputo chi in Istituto ha vinto la prestigiosa borsa di studio a cui molti ambivano. Come anticipato dal trailer della puntata, Alice si è vista sottrarre l’idea della nuova arrivata con l’inganno.

L’allieva 2: quando andrà in onda la sesta puntata de L’allieva 2?

La quinta puntata potrà essere rivista in replica in qualsiasi momento su Rai Play. In tv, invece, sarà disponibile in prima serata domenica 25 novembre o in seconda serata mercoledì 28 novembre su Rai Premium. L’ultima puntata de L’allieva 2 andrà in onda giovedì 29 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.