Anticipazioni L’allieva 2: paura per Calligaris

L’allieva 2: cosa succederà nell’ultima puntata?

Viene quasi da dire: “purtroppo L’allieva 2 sta per finire“. La freschezza e la dinamicità della serie televisiva con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi piace ed è impossibile non affezionarsi ad ogni singolo personaggio. Ognuno ha un suo gruppo di fan che non perderebbe una sola puntata de L’allieva. Ma anche le cose belle e apprezzate hanno una fine. L’ultima puntata de L’allieva 2 andrà in onda giovedì prossimo, ma visti gli ascolti e sapendo che Alessia Gazzola ha scritto altri libri, oltre a quelli raccontati nella seconda stagione, è molto probabile che verrà fatta anche la terza serie. Prima di sapere se ci sarà o meno L’allieva 3, vediamo cosa succederà nell’ultima puntata. La seconda stagione avrà un finale aperto?

L’allieva 2: altri due casi da risolvere per Alice

Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio dell’ultima puntata, Omega come omicidio, CC prenderà una decisione importante. Conforti, infatti, vorrà conoscere i genitore di Alice per ufficializzare la loro storia. Possiamo già immaginare l’entusiasmo della giovane specializzanda, ma il vicequestore Calligaris verrà ferito proprio davanti all’istituto e le indagini allontaneranno CC e Alice. I due protagonisti hanno caratteri molto diversi e nei casi estremi inevitabilmente emergono i problemi. Nel secondo episodio, Corsa cieca, invece, verrà ritrovato il cadavere di un allenatore. L’unica testimone è ipovedente e tutto sembrerà molto complicato.

L’allieva 2: quando andrà in onda l’ultima puntata?

A complicare la vita sentimentale di Alice ci sarà nuovamente Arthur (Dario Aita) che le confiderà di essere intenzionato a trasferirsi a Roma pur di starle vicino. Come reagirà Alice? La ragazza è ancora innamorata di Arthur o l’amore per CC si rivelerà più forte? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La sesta, nonché ultima, puntata de L’allieva 2 andrà in onda giovedì 29 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.