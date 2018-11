Dario Aita, Arthur de L’Allieva fratello di Paolone: “Genitori preoccupati”

Emmanuele e Dario Aita sono fratelli: ne L’Allieva sono Paolone e Arthur

Forse non tutti i fan de L’Allieva sanno che Arthur e Paolone sono in realtà fratelli. Ebbene sì, Dario Aita e Emmanuele Aita sono parenti! Rispettivamente classe 1987 e 1983, i due hanno cominciato a recitare da ragazzini a Palermo, la città dove sono nati e cresciuti. Questa passione per la recitazione ha però intimorito, almeno all’inizio, i genitori dei due ragazzi, come rivelato da Dario in una recente intervista. “Con Emmanuele abbiamo cominciato a recitare contemporaneamente: lui col teatro amatoriale, io al liceo. E quando mamma e papà capirono che facevamo entrambi sul serio all’inizio erano un po’ preoccupati”, ha raccontato il più piccolo dei fratelli Aita a Vivere giovani.

Dario Aita ha studiato a Genova: oggi vive in Liguria

“A lasciare per primo Palermo sono stato io. Avevo 20 anni e soli due euro in tasca. Un’amica con cui recitavo a Palermo che voleva entrare in una scuola di teatro mi chiese di accompagnarla per farle da spalla in un giro di provini. Io accettai a patto di viaggiare gratis. Arrivati a Genova scoprii che l’audizione per l’ingresso alla Scuola dello Stabile di Genova era gratuito e così partecipai anch’io con un monologo improvvisato. Tornato a Palermo, mentre pensavo a tornare alla mia normale vita universitario, mi hanno chiamato dicendomi che ero stato ammesso alla Scuola. Ammetto che sono stato davvero indeciso se partire o no. A pensarci adesso, col senno di poi, la gente mi prenderebbe per matto: le scuole di recitazione ogni anno provano centinaia di persone e ne prendono qualche decina”, ha confidato Dario Aita. Emmanuele ha frequentato la stessa Scuola solo due anni dopo, come ci ha svelato in un’intervista.

Dario Aita è fidanzato con l’attrice Elena Gigliotti

Durante la Scuola dello Stabile di Genova, Dario Aita ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Elena Gigliotti. Si tratta di una giovane attrice, apparsa in alcuni spot televisivi e in piccoli ruoli al cinema. La coppia è unita da diverso tempo e in qualche occasione ha pure lavorato insieme.