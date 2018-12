Ascolti tv giovedì 13 dicembre, ancora un successo per Nero a Metà

La serie con Claudio Amendola segna il 21.2% di share ieri in tv

Ancora un grande successo per Nero a Metà. Ieri sera, giovedì 13 dicembre, la fiction in onda su Rai1 ha infatti conquistato 4.743.000 spettatori. La serie con Claudio Amendola e diretta da Marco Pontecorvo ha registrato uno share pari al 21.2%. Il pubblico del piccolo schermo premia dunque ancora una volta la fiction, questa settimana in onda eccezionalmente con un doppio appuntamento. Su Canale 5 l’appuntamento era con L’Amore non va in vacanza. Il film con Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black e il premio Oscar Kate Winslet ha raccolto davanti al video 1.734.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 è andato in onda Unici – Luciano Pavarotti: Un Mito semplice. Il programma dedicato al grande tenore è stato seguito da 1.125.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Rai3 appuntamento con il film con Tom Hanks Aspettando il Re che ha radunato davanti al video 1.387.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%.

Gli ascolti dei programmi in onda sulle reti Mediaset

Nero a metà, la serie con Claudio Amendola, Malik Soprani e Rosa Diletta Rossi si conferma come una delle serie rivelazione della nuova stagione di Rai1. La fiction con protagonista l’ispettore Carlo Guerrieri continua a collezionare successi come confermato dai dati Auditel relativi agli ascolti di ieri, giovedì 13 dicembre. Tornando alle reti Mediaset, su Italia 1 è tornato l’appuntamento con Mai Dire Talk. Lo show ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 la nuova puntata di W L’Italia – Oggi e domani con Gerardo Greco ha registrato invece 596.000 spettatori con il 3.3% di share.

X Factor 2018: 5.4% di share per la finale vinta da Anastasio

Vediamo infine i dati degli ascolti registrati dai programmi in onda su La7, TV8 e il Nove. Su La7 la nuova puntata di PiazzaPulita ha registrato 911.000 spettatori con uno share del 5%. Su TV8 l’appuntamento era con la gran finale di X Factor 2018 che ha segnato il 5.4% con 1.154.000 spettatori. Ad aggiudicarsi la vittoria il rapper Anastasio. Infine sul Nove I Grandi Papi è stato visto da 195.000 spettatori (0.8%)