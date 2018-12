Boldi a Mai dire talk, il web impazzisce per un dettaglio: c’entra Barbara De Rossi

Massimo Boldi ospite a Mai dire talk, il pubblico impazzisce per un dettaglio: la presenza di Barbara De Rossi in studio scatena i social

Massimo Boldi, insieme a Christian De Sica, è al momento impegnato nella promozione dell’ultimo film che lo vedrà di nuovo protagonista al cinema a Natale. Questa sera l’attore è stato ospite anche della terza puntata di Mai dire talk, il nuovo programma della Gialappa’s band. Ad infervorare il pubblico attivo sui social, però, più che gli spezzoni del nuovo cinepanettone, un particolare. Quale? La presenza di Barbara De Rossi in studio (opinionista fissa nel programma). Cosa c’entra lei con Massimo Boldi? Con l’attrice Boldi ha lavorato per ben cinque anni consecutivi in Un ciclone in famiglia, celebre fiction Mediaset tanto amata dai telespettatori e – evidentemente – rimasta viva nella loro memoria. Commenti nostalgici e citazioni iconiche della serie in questione sono iniziati allora a fioccare sui social. È bastata infatti la presenza contemporanea dei due protagonisti a Mai dire talk per scatenare su Twitter gli utenti.

Barbara De Rossi: lavorare di nuovo con Massimo Boldi? A lei non dispiacerebbe affatto

Barbara De Rossi, invitata a dire la sua sul nuovo film di Boldi e De Sica, a Mai dire talk non ha perso occasione per ricordare gli anni in cui, in Un ciclone in famiglia, ha avuto modo di lavorare con Massimo (suo collega e amico). Cinque bellissimi anni che l’attrice, ancora adesso, ricorda con affetto. Il programma della Gialappa’s, come molti sanno, è registrato, quindi il riferimento della De Rossi alla stessa fiction che stasera è stata ricordata con tanto entusiasmo dal web è stato del tutto casuale. Un altro film con Massimo Boldi? L’attrice ha dichiarato stasera che non le dispiacerebbe affatto e, forse, viste le reazioni sui social, forse non sarebbe una cattiva idea riproporre la coppia.

Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme al cinema: le voci sulla lite? La verità a Verissimo

Quando Massimo Boldi e Christian De Sica hanno smesso di fare film di Natale insieme tutti, ma proprio tutti, hanno pensato che potesse essere successo qualcosa tra i due. Liti? Incomprensioni? Per un po’ tante sono state le supposizioni fatte al riguardo. La verità? Christian De Sica a Verissimo qualche mese fa ha dichiarato: “La verità è che io sono rimasto con il produttore con il quale ho lavorato per trent’anni anni e lui è passato ad un’altra società perché voleva produrre i suoi film da solo. Questa è la vera ragione della separazione, non abbiamo litigato”.