Boldi e De Sica a Verissimo: “Non abbiamo mai litigato, la verità è un’altra”

Verissimo, ospiti Massimo Boldi e Christian De Sica: la verità sul loro presunto litigio

Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati di nuovo insieme. La coppia cinematografica si è riunita dopo gli ultimi anni passati lontani. Ospiti di Verissimo, nella puntata in onda sabato 15 settembre, i due attori hanno smentito di aver litigato. “La verità è che io sono rimasto con il produttore con il quale ho lavorato per trent’anni anni e lui è passato ad un’altra società perché voleva produrre i suoi film da solo. Questa è la vera ragione della separazione, non abbiamo litigato. Poi dopo abbiamo iniziato a dire un sacco di cavolate, che io dovevo dargli 300 mila euro e che lui era arrabbiato con mia moglie, ma la realtà è solo questa”, ha detto De Sica a Silvia Toffanin. “Chi l’avrebbe mai detto. Abbiamo lavorato insieme per 30 anni ma questo distacco ci è servito per poi poter ricominciare”, ha aggiunto Boldi.

Christian De Sica ricorda il regista Carlo Vanzina

Nel salotto di Verissimo Christian De Sica ha voluto ricordare Carlo Vanzina, il regista dei successi cinematografici ottenuti con Massimo Boldi. “Gli ho mandato le foto del set del film che stavamo girando e lui mi ha risposto che non vedeva l’ora di tornare a ridere con noi. Carlo aveva una voglia pazzesca di continuare a vivere, tanto che un mese prima di andarsene mi portò un progetto di un nuovo film da fare insieme e vedevo nei suoi occhi l’entusiasmo di voler lavorare, nonostante io sapessi fosse molto malato. Abbiamo fatto finta di pensare di fare questo film anche se sapevamo non l’avremmo mai prodotto. Il suo sogno era quello di essere invitato al Festival di Venezia. Non l’hanno mai fatto, ma ora che non c’è più ho visto che stanno facendo delle proiezioni dei suoi film. Questa è un po’ la tragedia dei comici che non sono mai apprezzati dagli intellettuali e dalla critica e poi vengono rivalutati dopo la morte”, ha dichiarato il romano.

Il nuovo film di Boldi e De Sica esce a Natale 2018

Il nuovo film di Boldi e De Sica uscirà a Natale 2018, come da tradizione. Il titolo della pellicola è Amici come prima.