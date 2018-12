Replica Nero a metà quinta puntata: dove rivedere la serie tv

Nero a metà, replica quinta puntata della serie tv con Claudio Amendola

La replica della quinta puntata di Nero a metà permetterà a chi non ha potuto seguire l’ultimo episodio andato in onda di scoprire il nuovo caso su cui deve indagare Carlo Guerrieri. Non sarà facile, per lui, fare chiarezza su un omicidio alquanto misterioso. Più ci avviciniamo all’epilogo e più l’ispettore troverà sul suo cammino altri ostacoli difficili da superare: potrà però contare sempre su Alba, anche se quest’ultima lo ha deluso con le sue ultime scelte. Ma Guerrieri non intenderà lasciarla sola, soprattutto dopo che scoprirà un segreto che la sorprenderà parecchio. I fantasmi del passato ritorneranno e anche l’ispettore dovrà lottare molto per non cadere nel baratro della disperazione.

Nero a metà quinta puntata: ecco dove rivederla

Dove rivedere il quinto episodio di Nero a metà? Tutti coloro che hanno perso la puntata del 13 dicembre 2018 o anche quelle precedenti ad essa, potranno accedere al sito Ray Play o alla sua app, con cui è possibile vedere interamente la serie tv. Claudio Amendola è riuscito a interpretare magnificamente l’ispettore Carlo Guerrieri e i telespettatori hanno premiato lui e tutti gli altri attori di Nero a metà con degli ottimi ascolti. E le sorprese non finiscono di certo con la quinta puntata: le anticipazioni dell’ultimo episodio di Nero a metà vi spiazzeranno!

Cosa succede nella quinta puntata di Nero a metà?

Se non avete tempo per seguire il quinto episodio, potrete sempre leggere questo riassunto. Alcune donne ricevono il filmato di un assassinio, ma non capiscono perché mai siano state loro le prescelte di un video così macabro. Carlo Guerrieri indaga sul caso, ma si trova sempre più lontano dal colpevole… Chi è l’artefice di quell’omicidio? Alba viene a conoscenza di un segreto di sua madre che nessuno mai ha avuto il coraggio di confessarle.