Anticipazioni Nero a metà sesta e ultima puntata: Alba muore? Guerrieri in carcere

Ultima puntata Nero a metà, anticipazioni sul finale della serie tv di Rai 1

Cosa ci rivelano le anticipazioni dell’ultima puntata di Nero a metà? Attraverserà il periodo più buio della sua vita, Carlo Guerrieri (Claudio Amendola). Finirà in carcere e Alba (Rosa Diletta Rossi) non si capaciterà di come questo sia stato possibile e l’unico che potrebbe salvare suo padre sarà Riccardo, che si impegnerà sul serio per fare chiarezza su quello che è accaduto all’ispettore. Ottenerà una piccola vittoria, che però non riuscirà a rasserenare Alba, che comunque dovrà risolvere altri casi. Nella sesta puntata del 17 dicembre 2018, la donna si metterà nei guai e rischierà seriamente di perdere la vita! Gli ultimi due episodi di questa incredibile serie tv di Rai 1 vi lasceranno per tutto il tempo col fiato sospeso.

Anticipazioni Nero a metà quinta puntata: cosa succederà ad Alba?

Alba farà una spiacevole scoperta: le anticipazioni della quinta puntata ci fanno sapere che la donna scoprirà che Malik ha a che fare con l’arresto di Carlo Guerrieri. Alba non capirà come tutto questo sia possibile e perderà la pazienza! Ma dovrà pensare quanto prima a salvare suo padre e Riccardo riuscirà a ottenere i domiciliari per l’ispettore. Alba non farà in tempo per gioire per questo che si troverà subito a lottare per la sopravvivenza! Cosa le succederà? Nel frattempo i suoi colleghi saranno impegnati a far luce sul caso di un ragazzo morto in circostanze misteriose.

Finale Nero a metà del 17 dicembre: Malik ha un segreto

Malik ha però un segreto: nell’ultima puntata di Nero a metà, scopriremo che il ragazzo condurrà delle indagini parallele per scoprire cosa è successo davvero a Carlo Guerrieri. L’arresto dell’ispettore potrebbe avere a che fare con i pericoli che attenteranno alla vita di sua figlia. Il finale di Nero a metà sicuramente non vi deluderà e, prima del 17 dicembre, se volete rivedere delle puntate che vi sono piaciute di più o vedere quelle che avete saltato, non vi resta che scoprire dove trovare tutte le repliche.