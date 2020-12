Ascolti tv, Domenica In: Mara Venier inarrestabile, è record. Tutti i dettagli

Ormai uno degli appuntamenti più seguiti della domenica pomeriggio dai telespettatori italiani è Mara Venier, con il suo programma alle 14.oo Domenica In, in onda in diretta su Rai 1. Anche nella puntata natalizia di ieri 27 dicembre la conduttrice ha portato a casa un enorme record in termini di share e ascolti tv del pubblico.

La puntata, che era la 16° e ormai l’ultima del 2020, ha confermato il successo di zia Mara presentando Domenica In come una delle trasmissioni più amate del Daytime della televisione. Nella prima parte, ovvero la fascia che va dalle 14:02 alle 14:53, ha totalizzato il 17.9% di share con 3.421.000 telespettatori. Mentre nella seconda parte del programma, dalle 14:59 alle 17:04, si stima il 20.2% di share con ben 3.655.000 telespettatori. Per una media di puntata di 19.51% di share e 3.587.000 di telespettatori. La media dopo 16 puntate, invece, è di 2.906.000 di telespettatori e 16,85% di share.

Un bel record per Mara Venier che con la sua simpatia ed esuberanza riesce a divertire e tenere compagnia a molti, soprattutto in questo periodo storico così particolare, dove la pandemia da Coronavirus ha costretto in casa tutti gli italiani.

Domenica In, chi erano gli ospiti della puntata

Il merito del successo di Domenica In è attribuibile in primis alla conduttrice veneziana. In secondo luogo però anche alla capacità del programma di proporre sempre interviste e spaccati di vita dei personaggi dello spettacolo freschi e attuali. Nella trasmissione non sono mai mancate le risate e l’ottimismo, ma anche temi di più alto spessore. Come ad esempio il focus sulla pandemia che Mara Venier tiene a presentare invitando medici, immunologhi e virologi specialisti nel campo. Da Francesco Le Foche a Ilaria Capua a Matteo Bassetti.

L’importanza degli ospiti dunque è fondamentale. E nella puntata di ieri, seppure sotto le festività natalizie, la conduttrice di Rai 1 è riuscita a far accomodare nel suo “salotto” televisivo diversi personaggi interessanti. Per prima cosa ha dedicato uno spazio alla notizia del giorno, il “Vacine day”, ovvero la giornata che ha visto partire le prime vaccinazioni ufficiali in Europa e in Italia. Ospite che ha preso la parola sul dibattito è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, in collegamento, e il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, che invece ha presieduto in studio. Non poteva mancare anche il professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.

Subito dopo Massimo Ranieri ha parlato della sua carriera musicale. Anche in questo caso Mara ha movimentato il pomeriggio con una delle sue perspicaci battute prese in prestito dalla concorrente Barbara d’Urso, in ferie televisiva per le vacanze natalizie. Il cantante ha anche raccontato di come ha vissuto il lockdown di marzo e si è esibito con alcuni suoi brani tratti dal nuovo album Qui e Adesso e principali successi.

Roberto Bolle ha presentato la quarta edizione di Danza con me con ospite d’eccezione Vasco Rossi, che farà compagnia ai telespettatori italiani in prima serata su Rai 1 il prossimo 1 gennaio. E Clementino, giudice di The Voice Senior, si è svelato tra carriera e vita privata. Infine, c’è stato uno sguardo al 2021 con l’astrologo Simon and the Stars.