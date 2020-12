Mara Venier imbarazza Ranieri: “Non mi hai mai filato”. E cita la d’Urso

Oggi tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In c’è stato Massimo Ranieri. Il cantante si è addentrato fra i racconti di carriera e vita privata. Durante l’intervista la conduttrice di Rai 1 ha fatto una battuta all’artista. La Venier ha calcato sul fatto che Ranieri non gli avrebbe mai concesso neppure un flirt.

Mara Venier ha esordito dicendo che lui l’avrebbe sempre trattata come una sorella, ripescando una frase che molto spesso usa la sua concorrente di Canale 5 Barbara d’Urso, ora in pausa dai suoi programmi televisivi per godersi le vacanze natalizie. Ecco le parole della conduttrice di Domenica In: “Mi dispiace che non abbiamo avuto una storia. Non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorella. Ma salutema a soreta”.

Massimo Ranieri è rimasto spiazzato dalle parole di zia Mara tanto da trovarsi inizialmente imbarazzato. Poi, con l’eleganza che lo contraddistingue, ha ribattuto alla Venier che al tempo lei era fidanzata. “Non mettermi in imbarazzo. Tu all’epoca eri fidanzata. Vidi questa divina fanciulla accompagnata a quest’uomo”, ha dichiarato il cantante.

Massimo Ranieri, le confessioni a Domenica In

Durante la puntata di Domenica In si è parlato anche del vaccino. Massimo Ranieri a quel punto ha raccontato della paura che lo ha attanagliato durante il primo lockdown. In particolare ha rivelato che, non abituati al silenzio assordante che ha caratterizzato la quarantena obbligatoria di marzo, in quel periodo si cercava il contatto con chiunque tramite telefono. Spesso anche il numero di chi non si sentiva da tempo veniva “rispolverato” nella rubrica. Inoltre, Massimo Ranieri ha svelato la sua “fortuna” nel bel mezzo del lockdown.

“Ho la fortuna di avere casa con un terrazzo e pensavo a chi non ha questa fortuna, alle famiglie chiuse in casa, affacciate alla finestra, chiusi lì. Siamo stati bravissimi.”

E dopo aver parlato della sua carriera e di tutte le canzoni che gli sono rimaste nel cuore, Mara Venier ha fatto anche una toccante sorpresa al cantante. Gli ha mostrato un video di uno dei suoi show in cui c’era ospite anche la mamma dell’artista. A questo proposito, Massimo Ranieri ha dedicato delle dolci parole anche alla figura materna. Ha evidenziato la forza della donna che lo ha cresciuto e la sua dinamicità, dimostrata soprattutto nell’educazione dei suoi figli. A volte severa. Infine ha riservato un elogio a tutte le donne, che con determinazione e sudore mettono al mondo la vita.

Ecco quali sono state le parole di Massimo Ranieri in riferimento alla questione: