Barbara d’Urso in ferie: quando torna con Pomeriggio 5, Domenica Live e Non è la d’Urso

Nella puntata di ieri 20 dicembre di Live-Non è la d’Urso Barbara d’Urso ha augurato ai suoi telespettatori di passare delle serene feste natalizie e in più li ha ringraziati per l’affetto dimostrato durante l’intero anno passato insieme. Intanto ha annunciato la prossima stagione di tutti i suoi programmi. Oltre che di Live, anche di Domenica Live e Pomeriggio 5. Infine ha comunicato le date in cui il suo impegno televisivo riprenderà attivamente. Sempre tutto in onda su Canale 5.

Barbara d’Urso, quando torna su Canale 5

Barbara d’Urso si godrà un po’ di meritate vacanze. Dopo aver messo a tacere i rumors su un suo abbandono della tv per scendere in politica, la regina del palinsesto Mediaset, instancabile e sempre presente con la sua cronaca ed intrattenimento, ha deciso di fare uno stop di due settimane circa. Eppure ha già annunciato i prossimi appuntamenti che ovviamente cadranno nel 2021.

Leggermente commossa, Barbara ha comunicato che il primo ritorno sarà quello di domenica 10 gennaio con Domenica Live. La trasmissione andrà in onda nel pomeriggio come di consueto. Invece, in prima serata ci sarà, sempre domenica 10 gennaio, Live-Non è la D’Urso. Mentre da lunedì 11 gennaio verrà trasmesso nuovamente Pomeriggio 5 durante la fascia pomeridiana.

Infine, Barbara d’Urso ha concluso la puntata di Live-Non è la d’Urso con una delle sue frasi ad effetto: “Buon Natale e buone feste, ma ricordatevi che anche in queste feste il mio cuore è prima dei miei due figli, ma subito dopo vostro”.

Barbara d’Urso, gli ascolti di Live-Non è la d’Urso

Ieri domenica 21 dicembre c’è stato l’ultimo appuntamento del 2020 di Live-Non è la d’Urso. La padrona di casa Barbara d’Urso è parsa soddisfatta dei risultati raggiunti durante l’anno e ha ringraziato tutto il suo pubblico. In particolare, nella prima serata di ieri ha avuto 1.927.000 spettatori incollati alla tv per guardarla e una share del 12.04%.

La d’Urso ha ringraziato il suo pubblico anche per averla sempre seguita anche nelle ore più tarde della notte. Il programma infatti ha mantenuto salda la leadership degli ascolti anche nel momento di sovrapposizione degli show andati in onda nelle altre reti superando anche Rai 3 e La 7 con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio e Non è L’Arena di Massimo Giletti.

Durante le quattro ore di diretta la trasmissione condotta da Barbara d’Urso ha conquistato 3.000.000 spettatori, con il 22% di share. Mentre facendo una summa delle 14 puntate andate in onda da settembre Live non è la d’Urso ha registrato una linea di costante crescita degli ascolti con una media totale del 13.4% di share e di 2.116.000 spettatori.

Tali risultati hanno fatto guadagnare alla trasmissione l’etichetta di talk-show più visto della domenica sera.