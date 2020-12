Barbara d’Urso lascia la tv e scende in politica? Novità, la situazione

Nuova polemica per Barbara d’Urso. Di recente la 63enne è finita al centro della bufera dopo aver palesato il suo interesse per il mondo della politica. Barbarella ha confidato di aver ricevuto diverse proposte da alcuni partiti politici e che prima o poi farà un passo del genere. Una confessione che ha sollevato un vero e proprio polverone. Da un lato c’è chi si è espresso a favore della d’Urso e chi invece non ha perso occasione per criticarla duramente. In un video postato su Instagram la diretta interessata ha voluto fare chiarezza…

Sul suo account social, dove può vantare quasi tre milioni di follower, Barbara d’Urso ha confermato l’intervista rilasciata a Giovanni Ciacci. È vero, ha ricevuto alcune proposte politiche ma il suo futuro prossimo è ancora nello spettacolo. Barbarella non ha alcuna intenzione di lasciare il piccolo schermo e all’impegno politico ci penserà più in là.

La d’Urso ne ha approfittato per ringraziare chi l’ha sostenuta in questa ipotetica nuova avventura ma è sicura che ha ancora molto da fare in tv, il suo primo grande amore. Del resto è una delle regine di Mediaset e su Canale 5 è la padrona di casa di ben tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso.

Certo, quest’anno gli ascolti sono un po’ in affanno ma la rete continua a puntare su Barbara d’Urso. Non a caso Live-Non è la d’Urso, la trasmissione serale in onda ogni domenica, doveva fermarsi lo scorso 13 dicembre ma andrà avanti fino al 20 per poi riprendere a gennaio. Il talk show resta il più seguito della domenica e batte costantemente i rivali Che tempo che fa e Non è l’Arena.

L’impegno di Barbara d’Urso con i suoi tre show resterà invariato anche per il nuovo anno. Molto probabilmente ci sarà anche una nuova edizione del Grande Fratello Nip ma al momento è tutto da vedere. In base all’andamento dell’emergenza Covid-19, Mediaset deciderà se puntare di nuovo sul reality show di Barbara d’Urso o se proporre una nuova edizione dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi.