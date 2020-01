Ascolti tv domenica 26 gennaio 2020: Live-Non è la d’Urso vince ancora

Ascolti Tv domenica 26 gennaio 2020 prima serata: vince Canale 5 con Live – Non è la d’Urso

Live-Non è la d’Urso vince ancora gli ascolti tv nella prima serata di domenica 26 gennaio 2020. Il programma di Barbara d’Urso è tornato in scena con la sua seconda puntata, che visto nuovi dibattiti e grandi confessioni. Nella serata di ieri la trasmissione ha conquistato la presenza di 2.444.000 di telespettatori con il 13.1% di share. La prima puntata aveva, invece, registrato il 14.06% di share. Intanto, il 27 gennaio 2020 la d’Urso vince sul film Al posto tuo su Rai 1, che ha conquistato la presenza di 2.525.000 di telespettatori pari al 9.8% di share. Su Rai 2 vediamo Che tempo che fa registrare il 10.2% di share con 2.602.000 di telespettatori, mentre Che tempo che fa – Il Tavolo l’8.2% con 1.589.000 di telespettatori. Su La7 Non è l’Arena ha visto incollati al piccolo schermo 1.284.000 spettatori, con il 5%, e su Italia 1 il film I Fantastici Quattro ha conquistato la presenza di 1.627.000 di telespettatori con il 6.5% di share. Come trionfa in prima serata, anche nel pomeriggio la d’Urso è riuscita a ottenere un buon risultato. Mara Venier, intanto, continua a volare alto.

La domenica con Barbara d’Urso Ascolti Tv: in dati di Domenica Live e Domenica In

Ennesima vittoria per Barbara d’Urso, con questa seconda puntata di Live-Non è la d’Urso, grazie alla presenza di ospiti come Ivan Gonzalez e Pasquale Laricchia, provenienti dalla nuova edizione del GF Vip. Non solo, il pubblico di Canale 5 ha assistito anche alle interviste di Luigi Favoloso e Paola Barale. Intanto, nel pomeriggio Domenica In di Mara Venier ha registrato la presenza di 3.164.000 di telespettatori con il 17.6% di share nella prima parte e di 2.898.000 di telespettatori con il 18% di share nella seconda. Invece, nel pomeriggio, Barbara d’Urso con Domenica Live ha intrattenuto 2.375.000 di telespettatori con il 13.9% di share (Ultima Sorpresa 2.087.000 – 11.2%).

Ascolti Tv 26 gennaio 2020: dati Access prime time e Preserale

L’Access Prime Time ha visto trionfare Rai 1 con Soliti Ignoti – Il Ritorno (18.9% di share con 4.921.000 di telespettatori) contro Paperissima Sprint (3.334.000 di telespettatori con uno share del 12.8%). Durante il Preserale, invece, i dati registrati sono: L’Eredità – La sfida dei 7 3.609.000 di telespettatori (18%), Avanti il Primo! 2.753.000 di telespettatori (14.1%) e Avanti un Altro! 3.546.000 di telespettatori (16%).