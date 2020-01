Paola Barale dura su Sperti e Raz: “Mi hanno fatto male, dimenticatoio”

Paola Barale a Live – Non è la d’Urso dura su Gianni Sperti e Raz Degan: “Mi hanno fatto veramente male, stanno nel dimenticatoio”. L’assenza dalla tv? “Ecco perché”

Paola Barale è sbarcata a Live – Non è la d’Urso, parlando delle sue recenti dichiarazioni su Alfonso Signorini e il settimanale da lui diretto, Chi. La showgirl ha ribadito che la sua battaglia non è personale, ma per difendere alcuni principi. Dopo un botta e risposta con Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, si è cambiato argomento. Capitolo sentimentale, in particolare gli amori di Paola: Gianni Sperti e Raz Degan. Sui due grandi amori la Barale ha tagliato corto, chiudendo rapidamente la questione con parole tanto stringate quanto chiare.

“Matrimonio con Gianni Sperti? Ero io il capo famiglia”

“Io ho detto che, ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Ci siamo lasciati dopo, evidentemente quelle garanzie non c’erano… Ero io il capofamiglia!“. Queste le parole sul ballerino, oggi opinionista di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Dopodiché il programma ha proiettato una clip romantica con scatti amorevoli del passato in cui sono apparsi sia Sperti sia Raz Degan: “Entrambi mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel mio dimenticatoio”, ha dichiarato Paola Barale dopo aver visto la clip. La showgirl ha chiuso in fretta la questione, dicendo di non voler dire altro sui due uomini.

Paola Barale: ecco perché non la si vede più in tv

Giovanni Ciacci ha infine chiesto alla showgirl perché non la si vede più sul piccolo schermo: “Perché non fai più televisione?”. “Me lo sono chiesto anch’io, io ho sempre avuto voglia. Ho portato molti progetti ma sempre per qualche motivo alla fine tutto svanisce”, la risposta della Barale. Dunque, a differenza di quel che pensano in molti, la sua non presenza in tv non è una scelta personale.